عجمان تضيء سماءها بالألعاب النارية والفعاليات في أربع أماكن مختلفة

تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة للاحتفال برأس السنة الجديدة بأسلوب متميز، وبالنسبة للمقيمين، ستضاء اللحظات الأولى من عام 2026 بالألعاب النارية وعروض الطائرات بدون طيار (الدرون) المبهرة. وتحطم الدولة باستمرار الأرقام القياسية باحتفالاتها ليلة رأس السنة، ولا يبدو أن عام 2026 سيكون استثناءً.
ومع استضافة الإمارات المختلفة لاحتفالات رأس السنة في مواقع متفرقة عبر مدنها، أعلنت عجمان عن الأماكن التي يمكن للمقيمين من خلالها استقبال العام الجديد بينما تنفجر السماء بالألوان.
إليك الأماكن التي يمكن للمقيمين فيها مشاهدة عروض الألعاب النارية ليلة رأس السنة:
هذا الممشى الواجهي يطل على الخليج العربي، ويعد مقراً للعديد من الفعاليات الاجتماعية في عجمان. ويُعتبر مكاناً مثالياً للنزهات العائلية أو ممارسة الرياضة، وسيستضيف الكورنيش احتفالات رأس السنة بأسلوب أنيق. وسيكون عرض الألعاب النارية في الجهة المقابلة لفندق "عجمان سراي".
ستتحول المنطقة إلى ساحة احتفالية حيث يتجمع السكان للترحيب بالعام الجديد وهم يتطلعون إلى السماء المبهرة مقابل "عجمان بوليفارد". كما ستتاح للمقيمين فرصة مشاهدة الألعاب النارية الملونة في موقع آخر، مقابل "فيستيفال لاند".
تقع المنامة على بعد ساعة بالسيارة من وسط المدينة، وتحديداً في السهول عند سفوح جبال الحجر المهيبة. وبطبيعتها الهادئة وقلاعها التاريخية، تعد المهرب المثالي من صخب المدينة. وسيقام العرض مقابل "بوابة المنامة". وإلى جانب الألعاب النارية، يمكن للمقيمين والزوار في منطقة المنامة الاستمتاع أيضاً بـ "مهرجان ربيع المنامة".
مصفوت، التي حصلت على لقب "أفضل قرية سياحية في العالم" من قبل منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، تشتهر بطبيعتها الخلابة. هذا الموقع الهادئ هو قرية معروفة بالأنشطة التقليدية. وفي رأس السنة الجديدة، ستتألق ألعاب نارية لعام 2026 فوق الأراضي الزراعية الشاسعة والمزارع في "منتزه سوير"، حيث تقام أيضاً فعاليات "مهرجان نسمات مصفوت".
وإلى جانب عروض الألعاب النارية هذه، دعا المكتب الإعلامي للإمارة المقيمين للاستمتاع بفعاليات رأس السنة الأخرى في عجمان، بما في ذلك "مهرجان عجمان للمأكولات" الذي يقام في "حي التراث". وكما يوحي الاسم، فإن حي التراث يضم قطعاً أثرية قديمة، ويحتوي على كل من "متحف عجمان" و"سوق صالح القديم".