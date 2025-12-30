عجمان تضيء سماءها بالألعاب النارية والفعاليات في أربع أماكن مختلفة

وإلى جانب عروض الألعاب النارية هذه، دعا المكتب الإعلامي للإمارة المقيمين للاستمتاع بفعاليات رأس السنة الأخرى في عجمان، بما في ذلك "مهرجان عجمان للمأكولات" الذي يقام في "حي التراث". وكما يوحي الاسم، فإن حي التراث يضم قطعاً أثرية قديمة، ويحتوي على كل من "متحف عجمان" و"سوق صالح القديم".