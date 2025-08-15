عجمان تحظر استخدام الدراجات الكهربائية في شوارعها

قالت شرطة عجمان إنه يُحظر استخدام الدراجات الكهربائية بجميع أنواعها على الطرق والشوارع العامة في الإمارة.

وفي الشهر الماضي، أصدرت الهيئة استشارة تطلب من راكبي الدراجات البخارية الكهربائية والدراجات ذات العجلتين اتباع القواعد على الطريق، محذرة من استخدام الدراجات البخارية والدراجات الكهربائية غير المصرح بها.