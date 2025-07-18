عجمان تُحدِّث ساعات حظر المركبات الثقيلة في شارعين

خلال الفترة الصباحية، سيتم منع مرور الشاحنات الثقيلة من هذه الشوارع من الساعة 5.30 صباحاً حتى الساعة 9 صباحاً، وفي فترة ما بعد الظهر والمساء، لن يُسمح لها بالسير بين الساعة 2 ظهراً حتى الساعة 9.30 مساءً.