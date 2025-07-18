عجمان تُحدِّث ساعات حظر المركبات الثقيلة في شارعين

أعلنت شرطة عجمان، الجمعة، عن تحديث ساعات حظر حركة المركبات الثقيلة على طريقين رئيسيين.
خلال الفترة الصباحية، سيتم منع مرور الشاحنات الثقيلة من هذه الشوارع من الساعة 5.30 صباحاً حتى الساعة 9 صباحاً، وفي فترة ما بعد الظهر والمساء، لن يُسمح لها بالسير بين الساعة 2 ظهراً حتى الساعة 9.30 مساءً.
وأوضحت إدارة المرور أن هذه التعديلات التي تسري على شارعي الشيخ زايد والشيخ راشد بن سعيد، ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الثلاثاء 22 يوليو/تموز الجاري.
قم بإلقاء نظرة على الشوارع المتأثرة الموضحة على الخريطة:
وفي بقية طرق عجمان، لا يزال الحظر الشامل على حركة المركبات الثقيلة سارياً، وفقاً للهيئة.
في عام 2019، تم حظر مرور المركبات الثقيلة على شارع محمد بن زايد في عجمان، وكذلك في الاتجاه المعاكس من أم القيوين باتجاه الشارقة من الساعة 5.30 صباحًا وحتى الساعة 12 صباحًا.