عجمان: اختفاء بنغلاديشي في ظروف غامضة ليلة رمضان

ما كان من المفترض أن يكون بداية سلام لرمضان تحول إلى كابوس لعائلة بعد اختفاء الوالد والزوج، محمد سروق ميا البالغ من العمر 56 عامًا، في عجمان ليلة 17 فبراير.
اختفى محمد سروق ميا، وهو مغترب بنغلاديشي عمل في الإمارة على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، ليلة رمضان. غادر سكن موظفيه في المنطقة الصناعية بعجمان ولم يعد منذ ذلك الحين. وقد وجهت عائلته وصاحب عمله شهزاد وزملاؤه نداءً يائسًا للعثور عليه.
سروق، الذي يعمل غاسل سيارات لشركة شهزاد، شوهد آخر مرة على كاميرات المراقبة في متجر بقالة قريب حوالي الساعة 9:28 مساءً، مرتديًا لونجي (زي تقليدي من جنوب آسيا يشبه التنورة الطويلة) وقميصًا أبيض.
ابق على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
أخبر صاحب عمله الخليج تايمز أنه بعد انتهاء دوامه، عاد سروق إلى سكنه، وأرسل المال إلى وطنه، واستحم، وتناول العشاء. وأفاد رفيقه في السكن أن سروق كان يحمل 100 درهم فقط في جيبه وترك جميع متعلقاته الشخصية، بما في ذلك بطاقة هويته الإماراتية وجواز سفره وملابسه، في المنزل.
“نحن نثق به كثيرًا. قبل اختفائه، كان قد أرسل أموالًا إلى وطنه، وقد أكدت عائلته استلامها،” قال شهزاد، وهو مغترب هندي يدير العمل العائلي. وقال صاحب عمله إنه لا توجد أسباب معروفة لمغادرته طواعية.
"غرفته تبعد حوالي 800 متر عن السوق حيث تقع شركتنا. نحن موجودون بالقرب من عجمان's 'دوار الحظ' في المنطقة الصناعية،” أضاف شهزاد.
عائلة سروق في بنغلاديش تضم زوجته، وولدين، وابنة، وحفيدًا، بينما قريبه الوحيد في الإمارات هو صهره العامل. أكد ابنه الأصغر، محمد شريف الإسلام البالغ من العمر 16 عامًا، أنه تحدث مع والده آخر مرة بين الساعة 11:15 مساءً و 11:17 مساءً بتوقيت بنغلاديش (9:15 مساءً - 9:17 مساءً بتوقيت الإمارات) في الليلة التي اختفى فيها والده.
“أخبرني والدي أنه يجب عليه الذهاب إلى السوق، لذلك أغلقت الهاتف،” قال شريفول لصحيفة الخليج تايمز.
في الأيام التي تلت اختفائه، أجرى شهزاد وموظفوه بحثهم الخاص. لقد تفقدوا مراكز الشرطة المحلية، بما في ذلك مركز شرطة عجمان الصناعية، ومركز شرطة الحميدية، ومكتب الهجرة في عجمان، لكنهم لم يعثروا على أي أثر له. أبلغتهم السلطات أنه لا يمكن تقديم بلاغ عن شخص مفقود إلا بعد سبعة أيام.
“بعد الإفطار، كان زملاؤه يتجولون في كل يوم محاولين العثور عليه والاستفسار عن مكانه. في اليوم الذي اختفى فيه، لم يكن يحمل بطاقة هويته الإماراتية،” أضاف شهزاد.
أرسل صاحب العمل لعائلة سروق نسخة من بطاقة هويته في حال لم يتم العثور عليه قريبًا، واحتاجوا إلى مزيد من المساعدة من السلطات المحلية.
بصرف النظر عن كونه مدخنًا سلبيًا، يُعتقد أن شهزاد يتمتع بصحة جيدة بشكل عام. وصفه شهزاد بأنه رجل نحيل، وقال إن سروق يزن حوالي 50 كجم ويبلغ طوله حوالي 4 أقدام و 8 بوصات.
لا تزال عائلته وصاحب عمله قلقين ويأملون في الحصول على أي معلومات قد تؤدي إلى عودته سالمًا. قال شريف الإسلام، ابن سروق: “لقد زار بنغلاديش آخر مرة في أغسطس 2023. لم نره منذ ذلك الحين. نأمل أن يتم العثور عليه قريبًا."
يُرجى من أي شخص لديه معلومات حول مكان وجود سروق الاتصال بصاحب عمله على الرقم 0557712686.
العثور على وافد فلبيني مفقود منذ عيد الميلاد في مستشفى بالإمارات؛ عائلة قلقة تطلب المساعدة رجل أعمال في دبي يقدم مكافأة 25 ألف درهم للمساعدة في تعقب أب هندي مفقود الإمارات: العثور على وافد مفقود بعد 9 أيام؛ كيف ساعد السكان الشرطة في تضييق نطاق البحث