عجمان: اختفاء بنغلاديشي في ظروف غامضة ليلة رمضان

ما كان من المفترض أن يكون بداية سلام لرمضان تحول إلى كابوس لعائلة بعد اختفاء الوالد والزوج، محمد سروق ميا البالغ من العمر 56 عامًا، في عجمان ليلة 17 فبراير.

اختفى محمد سروق ميا، وهو مغترب بنغلاديشي عمل في الإمارة على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، ليلة رمضان. غادر سكن موظفيه في المنطقة الصناعية بعجمان ولم يعد منذ ذلك الحين. وقد وجهت عائلته وصاحب عمله شهزاد وزملاؤه نداءً يائسًا للعثور عليه.

سروق، الذي يعمل غاسل سيارات لشركة شهزاد، شوهد آخر مرة على كاميرات المراقبة في متجر بقالة قريب حوالي الساعة 9:28 مساءً، مرتديًا لونجي (زي تقليدي من جنوب آسيا يشبه التنورة الطويلة) وقميصًا أبيض.

أخبر صاحب عمله الخليج تايمز أنه بعد انتهاء دوامه، عاد سروق إلى سكنه، وأرسل المال إلى وطنه، واستحم، وتناول العشاء. وأفاد رفيقه في السكن أن سروق كان يحمل 100 درهم فقط في جيبه وترك جميع متعلقاته الشخصية، بما في ذلك بطاقة هويته الإماراتية وجواز سفره وملابسه، في المنزل.