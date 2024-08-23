عجمان:ساعات عمل مرنة لموظفي الحكومة مع بدء الدراسة

أعلنت إمارة عجمان اليوم الجمعة عن مواعيد عمل مرنة لبعض موظفي الحكومة، تزامناً مع عودة الطلاب إلى المدارس.

,قالت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان في تعميم لها، أنه سيتم منح الموظفين من أولياء الأمور الإذن بالحضور المتأخر أو الانصراف المبكر طوال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، ويسمح لهم بذلك لمرافقة أبنائهم من وإلى الحضانة أو الروضة أو المنزل، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية للإذن ثلاث ساعات يومياً.

وكانت حكومة الإمارات قد أعلنت يوم الخميس منح بعض موظفي القطاع العام ساعات عمل مرنة في اليوم الأول من الدراسة، ما يسمح لهم بأخذ أبنائهم وتوصيلهم إلى مدارسهم.