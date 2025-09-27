عبوات أصغر وتكرار أكبر: ارتفاع تكلفة المعيشة يغير طريقة التسوق في الإمارات

قال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، إنه لاحظ تغيرات مماثلة في أنماط التسوق، وخاصةً بين جيل Z. وأضاف: "عادةً ما كان جيل الألفية يتسوق من متاجر البقالة مرة واحدة أسبوعيًا. أما بين جيل Z، فنراهم يتسوقون مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا. إحداها تتم شخصيًا، والباقي يتم إعادة تعبئته عبر الإنترنت. لذا، فهم يتسوقون بسلال أصغر حجمًا ولكن بوتيرة أكبر".