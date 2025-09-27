عبوات أصغر وتكرار أكبر: ارتفاع تكلفة المعيشة يغير طريقة التسوق في الإمارات

تشير أبحاث السوق إلى أن المتسوقين في الإمارات العربية المتحدة يشترون عبوات أصغر حجمًا من الطعام، لكنهم يتسوقون بوتيرة أكبر. كما أنهم يتجهون إلى عبوات أصغر حجمًا من المشروبات ومنتجات الألبان، ويبحثون عن خصومات.
قال إمتياز هاشم، مدير رؤى المستهلكين في شركة أبحاث السوق "وورلد بانيل باي نوميريتور": "إن التغيير السلوكي الأبرز الذي نلاحظه بين المتسوقين هو ارتفاع تكلفة المعيشة، مما يجعلهم أكثر اهتمامًا بحجم مشترياتهم". وأضاف: "يشتري المتسوقون كميات أقل في كل رحلة، لكن وتيرة التسوق ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنةً بعام 2023".
وكان يتحدث في منتدى مستقبل الغذاء الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة يومين في وقت سابق من هذا الأسبوع، وحث الشركات على إعادة النظر في تنسيق حجم العبوات، واستراتيجيات التجميع، ووضع المنتج لتتوافق مع تفضيلات المستهلكين المتطورة.
وأوضح قائلاً: "من المؤكد أن هذا له أهمية وظيفية لفهم كيفية القيام بالتجميع، وماذا تفعل بشأن تنسيق حجم العبوة، وأين يشتري المتسوقون".
قال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، إنه لاحظ تغيرات مماثلة في أنماط التسوق، وخاصةً بين جيل Z. وأضاف: "عادةً ما كان جيل الألفية يتسوق من متاجر البقالة مرة واحدة أسبوعيًا. أما بين جيل Z، فنراهم يتسوقون مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا. إحداها تتم شخصيًا، والباقي يتم إعادة تعبئته عبر الإنترنت. لذا، فهم يتسوقون بسلال أصغر حجمًا ولكن بوتيرة أكبر".
وأضاف أن الشركة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتخصيص تجربة التسوق لعملائها. وقال: "لدينا برنامج ولاء مدعوم بالذكاء الاصطناعي أطلقناه في أبريل. يتفهم هذا البرنامج سلوك المستهلك ليقدم عروضًا شخصية للغاية تناسبه. لا يرغب الجيل الجديد في الحصول على منشور من سبع صفحات يحتوي على 70 عرضًا، قد يهمهم منها عرض أو عرضان فقط".
أصبح العملاء الآن أكثر وعيًا بصحتهم في تسوقهم، وفقًا لميلانا بوسكوفيتش، مديرة التسويق والبحث والتطوير في مزارع العين. وقالت: "نقدم العديد من الابتكارات في قطاع الصحة، مثل المنتجات العضوية والزبادي اليوناني الخالي من السكر". وأضافت: "ينصب تركيزنا الأساسي على تقديم منتجات تلبي احتياجات المستهلكين. نرى أن الكثير من عملائنا يبحثون عن خيارات صحية، وهو ما ازداد خلال فترة كوفيد-19 واستمر منذ ذلك الحين".
وأضافت أن مزرعة العين تعمل أيضًا على تقليل أحجام العبوات، والتواجد على المنصات الإلكترونية، وإنتاج أنواع أكثر صحة من المنتجات لتلبية احتياجات الجيل Z. وقالت: "لقد شهدنا زيادة هائلة في استخدام التجارة الإلكترونية وتطبيقات التسهيل. إنهم يبحثون عن معلومات سريعة، ورموز الاستجابة السريعة، وشفافية في العبوات. يقرأ الكثيرون الملصقات، ويسألون عن مصدر طعامهم، ويثقون أكثر بالمصادر المحلية".
وأضاف امتياز أن الإمارات العربية المتحدة ترسخ مكانتها كواحدة من أبرز الأسواق العالمية للتجارة الإلكترونية في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران. وقال: "وفقًا لأرقامنا، نرى أن كوريا الجنوبية هي الدولة الأولى في مجال التسوق الإلكتروني، لكن الإمارات العربية المتحدة ليست بعيدة عنها. ربما تكون الخامسة أو السادسة عالميًا".
وتساهم مشتريات السلع الاستهلاكية سريعة التداول عبر الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة الآن بنحو 7% من إجمالي الحجم، وأكثر من 43% من الأسر في الإمارات العربية المتحدة تشارك في التسوق عبر الإنترنت لهذه السلع، مع ارتفاع وتيرة الشراء من 12 مرة إلى 16.3 مرة في السنة في عام واحد فقط.
وأضاف أن المتسوقين في الإمارات العربية المتحدة على استعداد لدفع المزيد عبر الإنترنت مقابل توفير الوقت وسهولة الوصول. وقال: "في المتوسط، يدفع المستهلكون عبر الإنترنت أكثر من المتاجر التقليدية. لذا، يسعى المتسوقون إلى الاستفادة من الراحة. فالمستهلكون لا يملكون الوقت الكافي، وهم بحاجة إلى الراحة".