عبر "عين الإبرة".. تحليق دراماتيكي يخترق أطول فندق في العالم بدبي مارينا

استحوذ فندق سيل دبي مارينا، أطول فندق في العالم، على الأجواء بتحليق دراماتيكي عبر تحفته المعمارية الأيقونية — “عين الإبرة”.
بينما قام الرياضي الرئيسي بهذا الإنجاز المذهل، قام باقي رياضيي XDubai للبدلات المجنحة — فريق مكون من خمسة أفراد في المجموع — بنشر تأثيرات لونية، مما أحدث مسارًا جويًا مقابل الأفق.
التقطت طائرة بدون طيار اللقطات الديناميكية بينما حلق مرتديو البدلات المجنحة حول البرج، بزوايا فريدة. شاهد الفيديو هنا:
يُعد الفندق، الذي يبلغ ارتفاعه 377 مترًا ويتكون من 82 طابقًا، إضافة بارزة أخرى إلى أفق دبي المتلألئ. من الخارج، يبدو البرج كعمود طويل بيضاوي الشكل من الزجاج الأزرق.
تستقبل إطلالات بانورامية على برج العرب ونخلة جميرا نزلاء الفندق، حيث تؤطر النوافذ الممتدة من الأرض حتى السقف دبي. يضم الفندق أيضًا أعلى مسبح لا متناهي في العالم.
