عبر "عين الإبرة".. تحليق دراماتيكي يخترق أطول فندق في العالم بدبي مارينا

استحوذ فندق سيل دبي مارينا، أطول فندق في العالم، على الأجواء بتحليق دراماتيكي عبر تحفته المعمارية الأيقونية — “عين الإبرة”.

بينما قام الرياضي الرئيسي بهذا الإنجاز المذهل، قام باقي رياضيي XDubai للبدلات المجنحة — فريق مكون من خمسة أفراد في المجموع — بنشر تأثيرات لونية، مما أحدث مسارًا جويًا مقابل الأفق.

التقطت طائرة بدون طيار اللقطات الديناميكية بينما حلق مرتديو البدلات المجنحة حول البرج، بزوايا فريدة. شاهد الفيديو هنا: