عبد الله آل حامد يدعو إلى "مقاطعة معلوماتية" للمنصات الإعلامية الفاقدة للمصداقية

دعا مسؤول إماراتي رفيع المستوى إلى "مقاطعة معلوماتية" لبعض الوسائل الإعلامية الدولية التي حادت عن النزاهة الصحفية، محذراً من أن حملات التضليل الإعلامي أصبحت جبهة رئيسية في الصراعات الحديثة. وصرح معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، بأن هذه الوسائل تبنت أجندات تفتقر إلى المصداقية، داعياً إلى مقاطعتها لمنع رواياتها من التأثير على الرأي العام.
جاءت تصريحات آل حامد خلال الأمسية الرمضانية السنوية التي نظمها المكتب في دبي، حيث وصف الهجوم الإيراني على الإمارات بـ "الغادر"، مشدداً على أهمية دور الإعلام في مثل هذه اللحظات الحرجة. وأكد معاليه أن الرسالة الإعلامية المسؤولة القائمة على التوازن والمصداقية غالباً ما يكون لها تأثير يفوق ضجيج الأحداث نفسها، مشيراً إلى أن الصراعات الحديثة لم تعد تقتصر على ساحات المعارك التقليدية.
ووصف رئيس المكتب الوطني للإعلام المشهد الإعلامي بأنه جبهة موازية، حيث أصبحت حرب الوعي التي تغذيها حملات التضليل والمعلومات المغلوطة تشكل تهديداً يوازي الحروب المادية، معتبراً الإعلام المهني والواعي خط الدفاع الأول ضد هذه الحملات. كما وجه تحذيراً لمؤثري وصناع محتوى التواصل الاجتماعي من التفاعل مع الحسابات المسيئة أو مشاركة محتوى من مصادر غير موثوقة، مؤكداً أن إزالة الباطل تبدأ بتجاهله، وداعياً إلى الحذر من مشاركة المحتوى غير المؤكد الذي قد يكون أداة في حرب نفسية تهدف إلى تقويض الاستقرار المجتمعي.