عبد الله آل حامد يدعو إلى "مقاطعة معلوماتية" للمنصات الإعلامية الفاقدة للمصداقية

ووصف رئيس المكتب الوطني للإعلام المشهد الإعلامي بأنه جبهة موازية، حيث أصبحت حرب الوعي التي تغذيها حملات التضليل والمعلومات المغلوطة تشكل تهديداً يوازي الحروب المادية، معتبراً الإعلام المهني والواعي خط الدفاع الأول ضد هذه الحملات. كما وجه تحذيراً لمؤثري وصناع محتوى التواصل الاجتماعي من التفاعل مع الحسابات المسيئة أو مشاركة محتوى من مصادر غير موثوقة، مؤكداً أن إزالة الباطل تبدأ بتجاهله، وداعياً إلى الحذر من مشاركة المحتوى غير المؤكد الذي قد يكون أداة في حرب نفسية تهدف إلى تقويض الاستقرار المجتمعي.