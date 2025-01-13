عبد الرحمن المعلمي يقود الجيل الجديد من المؤذنين في دبي

بدأ التسجيل للمسابقة اليوم الاثنين، مع تحديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات في السابع من فبراير. وقد بدأ الآباء بالفعل في التعبير عن اهتمامهم، وملء المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بالأسئلة حول كيفية تسجيل أطفالهم. والإثارة ملموسة بينما تستعد الأسر لهذه الفرصة المثمرة.