عبد الرحمن المعلمي يقود الجيل الجديد من المؤذنين في دبي
عندما انضم "عبد الرحمن المعلمي"، وهو فتى إماراتي يبلغ من العمر أربعة عشر عاماً، إلى النسخة الأولى من مبادرة "مؤذن الفريج" لاختيار وتدريب صغار المؤذنين من مختلف أحياء دبي العام الماضي، كان أداؤه متميزاً.
وقد انطلقت، يوم أمس الأحد، الدورة الثانية من الحملة المجتمعية بتوجيهات من سمو الشيخ "حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم"، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
ويهدف لقب "مؤذن الفريج" إلى غرس القيم الإسلامية في الأجيال القادمة وتعزيز ارتباط الأطفال بالمساجد.
وفي العام الماضي، حظيت النسخة الأولى باهتمام كبير، حيث شارك فيها أكثر من 300 شاب إماراتي.
ويشعر "عبد الرحمن" بالحماس الآن للانضمام مرة أخرى هذا العام ويشجع الأطفال على المشاركة أيضاً. وقال لصحيفة "خليج تايمز ": "ستكون مثل المنافسة الآن؛ تماماً كما يتنافس الأطفال في كرة القدم، سنتنافس لنصبح مؤذنين في حيّنا".
بدأ التسجيل للمسابقة اليوم الاثنين، مع تحديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات في السابع من فبراير. وقد بدأ الآباء بالفعل في التعبير عن اهتمامهم، وملء المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بالأسئلة حول كيفية تسجيل أطفالهم. والإثارة ملموسة بينما تستعد الأسر لهذه الفرصة المثمرة.
وقد ألهم حماس "عبد الرحمن" العديد من زملائه في الدراسة للتفكير في التسجيل في النسخة الثانية.
وأضاف "عبد الرحمن" الذي يحلم بأن يصبح يوماً ما مؤذناً في المسجد الحرام بمكة المكرمة: "كانت تجربة رائعة، وكنت سعيداً بها". وأضاف: "إنها خطوة طيبة بالنسبة لي، وأريد تشجيع الأطفال الآخرين على الانضمام أيضاً".
بدأت رحلة "عبد الرحمن" في عالم المؤذنين عندما شجعته والدته سميحة على الانضمام لبرنامج "مؤذن الفريج"، كما التحق شقيقه الأصغر عمر (11 عاماً) بالبرنامج، ورغم قلقه في البداية إلا أنه كان سعيداً باختياره بعد أن أظهر مهاراته.
وقد حظي الشقيقان مؤخراً بفرصة إقامة الصلاة في مسجد نادي النصر، وهو ما عزز ارتباطهما بهذا الدور المهم في مجتمعهما. وأعربت سميحة عن فخرها بالطريقة التي نجحت بها المبادرة في جذب اهتمام العائلات والمقيمين في دبي، وتعزيز الشعور بالوحدة والهدف.
شاهد "عبد الرحمن" البالغ من العمر 14 عاماً وهو يؤذن هنا:
التركيز الجديد
أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي المبادرة، والتي تركز هذا العام بشكل جديد على دور الأسرة في تعزيز الهوية الوطنية.
كما أطلق سمو الشيخ "حمدان بن محمد مبادرة "مُصحف في كل بيت" لتوفير نسخة من القرآن الكريم لكل بيت، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي الديني وتشجيع الأسر على التدبر في القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك.
وأصدر سموه أيضاً توجيهات بزيادة عدد المساجد التي تشملها مبادرة "مؤذن الفريج" بنسبة 50% مع التركيز على إشراك الأطفال من سن 6 إلى 14 عاماً.