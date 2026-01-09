عبد الخالق عبد الله يدعو الشباب الإماراتي دخول الفضاء السياسي الرقمي

دعا معلق سياسي إماراتي بارز إلى انضمام المزيد من الإماراتيين إلى الفضاء السياسي والمشاركة بشكل أكبر في السياسة. وقال عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية المتقاعد والزميل غير المقيم في جامعة هارفارد، إن الشباب يجب أن يكونوا أكثر حضوراً في الحوار السياسي عبر الإنترنت، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة (سواء كانت مكتوبة أو مرئية).
وكان عبد الله، الذي يعلق بانتظام على الشؤون السياسية والخارجية لدولة الإمارات، يتحدث في جلسة نقاشية خلال اليوم الأول من "قمة مليار متابع"، وهي تجمع للمحتوى والمؤثرين يستمر لمدة ثلاثة أيام.
وقال الخبير السياسي إن الشباب الإماراتي بحاجة إلى أن يكون أكثر انخراطاً في السياسة، وأعرب عن أمله في رؤية المزيد منهم في فضاء وسائل التواصل الاجتماعي. وصرح قائلاً: "أتمنى أن يكون هناك 10 أو 20 أو 30 أو 100 (معلق). لأن الإمارات اليوم، كما ترون، تواجه الكثير من المقاومة عبر الإنترنت"، مضيفاً: "ومن هو أجدر منا (كإماراتيين) لنكون قادرين على التعبير عن رأي الإمارات؟"
وأشار عبد الله إلى أن السياسة لا تقتصر على الحكومات فحسب، بل إنها تتغلغل في جميع جوانب المجتمع، مثل الرياضة والغذاء وحتى البيئة. وأضاف: "الاهتمام بالسياسة اليوم كبير جداً. وأعتقد أنه من المناسب القول إن أولئك الذين لا يعرفون السياسة، وأولئك الذين لا يفكرون فيها، لا يعرفون ما يدور في العالم. وهم يجهلون أهم شيء يحكم العالم اليوم".
وبصفته كاتباً لأكثر من ثلاثة عقود، قال عبد الله إن ما يجعل الكاتب متميزاً هو "اللغة الحادة"، مشيراً بذلك إلى اللغة التي تهدف إلى إثارة مشاعر وأحاسيس قوية لدى القراء.
وعلى منصة "إكس"، يعلق عبد الله بانتظام على سياسات الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، وعادة ما يثير ذلك ردود فعل سلبية من الخصوم. وقال خلال الجلسة النقاشية إن "الفكرة واللغة والمقال والمحتوى يجب أن يحتوي على قدر معين من الحدة، وإلا سيفقد قيمته".
وأضاف أنه في السياسة، هناك دائماً من سيختلف مع ما يُكتب، لكن ذلك لا ينبغي أن يثني الشخص عن الالتزام بكتاباته السياسية، قائلاً: "أولئك الذين يستسلمون ويعرضون أنفسهم لأي موقف، عليهم أن يواجهوا هذا الهجوم".