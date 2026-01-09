عبد الخالق عبد الله يدعو الشباب الإماراتي دخول الفضاء السياسي الرقمي

وقال الخبير السياسي إن الشباب الإماراتي بحاجة إلى أن يكون أكثر انخراطاً في السياسة، وأعرب عن أمله في رؤية المزيد منهم في فضاء وسائل التواصل الاجتماعي. وصرح قائلاً: "أتمنى أن يكون هناك 10 أو 20 أو 30 أو 100 (معلق). لأن الإمارات اليوم، كما ترون، تواجه الكثير من المقاومة عبر الإنترنت"، مضيفاً: "ومن هو أجدر منا (كإماراتيين) لنكون قادرين على التعبير عن رأي الإمارات؟"