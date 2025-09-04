عبدالله يتغلب على 12 عاماً من الإدمان ويبدأ رحلة التعافي

غزت هلاوس مرعبة عقلي. كل طرقة على الباب أو صوت خطوات كانت تُثير فيّ رعشة خوف، خوفًا من أن تأتي الشرطة لاعتقالي. أصبحتُ معزولًا، مهجورًا من الجميع، ومنبوذًا من المجتمع، حيث كان الناس يشيرون إليّ ويهمسون: "إنه مدمن مخدرات". في النهاية، اجتاحتني الوحدة واليأس، وأصبح الخوف والذعر رفيقي الدائم.