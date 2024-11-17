عبدالله سليمان يتحدى الشلل وينال شهادة الغوص الحر
كرمت شرطة دبي العريف عبدالله سليمان مراد، من أصحاب الهمم، لحصوله على شهادة في الغوص الحر «رغم إعاقته الجسدية».
وتم الاحتفال بعزيمة وإصرار عبدالله في حفل قام فيه العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، بمنحه التكريم شخصياً.
تعرض عبدالله لحادث سير أدى إلى إصابته بالشلل قبل 12 عاماً، إلا أن ذلك لم يمنعه من تطوير قدراته الأكاديمية والجسدية، وبدعم من مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي تمكن من إكمال دراساته العليا في مجال حقوق الإنسان.
كما التحق بالعديد من الدورات الرياضية والتدريبية، ونجح أخيراً في مواجهة تحدي الحصول على شهادة الغوص الحر، وبعد هذه الجائزة يتمنى أيضاً أن يصبح مدرب غوص معتمداً في المستقبل.
وهنأ العميد السويدي العريف سليمان، مؤكداً أن المركز حريص على دعم كافة منتسبيها مهنياً بما في ذلك تقديم التدريب.
وأضاف "إن ما حققه العريف عبدالله إنجاز كبير بالنظر لحالته الصحية، حيث استمر في حضور الدورات التأهيلية والتدريبية في مجال الغوص حتى حصل على هذه الشهادة، ونتمنى له المزيد من النجاح والتوفيق حتى يصبح مدرباً متخصصاً في مجال الغوص".
من جانبه، قدم عبدالله شكره لشرطة دبي ومجلس تمكين أصحاب الهمم على دعمهما المتواصل له ولجميع الموظفين من ذوي الإعاقة على "المستوى المهني والشخصي".
وحضر حفل التكريم أيضاً نائب العميد السويدي بالإنابة العقيد علي النقبي، والنقيب عبد الرحمن بورقيبة رئيس قسم النقل والإنقاذ، والسيد صفدار جوييان مدير مركز برمودا للغوص، وسميرة ثابت عضو مجلس تمكين أصحاب الهمم.