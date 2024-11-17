عبدالله سليمان يتحدى الشلل وينال شهادة الغوص الحر

وأضاف "إن ما حققه العريف عبدالله إنجاز كبير بالنظر لحالته الصحية، حيث استمر في حضور الدورات التأهيلية والتدريبية في مجال الغوص حتى حصل على هذه الشهادة، ونتمنى له المزيد من النجاح والتوفيق حتى يصبح مدرباً متخصصاً في مجال الغوص".