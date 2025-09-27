"عبدالله بن زايد" يلتقي نتنياهو في نيويورك ويطالب بوقف حرب غزة

وخلال اللقاء، شدد سموه على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام، والحيلولة دون المزيد من إزهاق الأرواح، ووضع حد للأزمة والظروف المأساوية التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة.