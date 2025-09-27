"عبدالله بن زايد" يلتقي نتنياهو في نيويورك ويطالب بوقف حرب غزة

أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على هامش الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على الحاجة الملحة لإنهاء الحرب الدامية في غزة.
وخلال اللقاء، شدد سموه على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام، والحيلولة دون المزيد من إزهاق الأرواح، ووضع حد للأزمة والظروف المأساوية التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة.
وأكد سموه دعم الإمارات للجهود الدولية الرامية إلى ضمان الإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية العمل الدولي المشترك لمواجهة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وحماية أرواح جميع المدنيين.
وأشار كذلك إلى أن الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه المدنيون في غزة يتطلب بذل أقصى الجهود الممكنة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل مستدام.
وجدد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان التزام الإمارات الثابت بدعم كافة المبادرات الرامية إلى تحقيق سلام شامل قائم على "حل الدولتين"، بما يلبي تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وجميع شعوب المنطقة، نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار الدائم.
حضر اللقاء معالي لانا زكي نسيبة وزيرة دولة، وسعادة محمد محمود آل خاجة سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.
ووصف الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، اللقاء بأنه "خطوة شجاعة"، مؤكداً أنه ينسجم مع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يضع حداً للمأساة الإنسانية، ويدفع بمسار السلام إلى الأمام.
وفي منشور على منصة "إكس"، أشار قرقاش إلى "الدور الحاسم الذي لعبته الإمارات في إغلاق ملف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية".
وكانت الإمارات قد حذرت في وقت سابق من سبتمبر الجاري، إسرائيل من أن ضم أراضٍ بالضفة الغربية المحتلة سيشكل "خطاً أحمر" بالنسبة لأبوظبي، وسيقوض بشكل خطير روح اتفاقيات أبراهام التي أرست تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل.