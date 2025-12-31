عام 2025 يمضي.. "مبدعو دبي" يحولون التزاماتهم إلى قصص نجاح يومية

في كل عام جديد، يضع الكثيرون قرارات جريئة، ولكن بحلول شهر فبراير، غالباً ما تُنسى اشتراكات الصالات الرياضية ودفاتر التخطيط ويغطيها الغبار. ومع ذلك، استطاع عدد قليل من سكان الإمارات فك الشفرة حول كيفية إحداث تغييرات دائمة والالتزام بقراراتهم.

بالنسبة للمقيمة في دبي، "ريا أوتاني"، كان السر هو تحويل قرارها إلى "صفقة". كان هدفها بسيطاً: 10,000 خطوة يومياً. والمحفز؟ قضاء وقت على الهاتف دون شعور بالذنب.

تقول ريا: "أصبح المشي هو الوقت المخصص للتمرير عبر الهاتف، وإرسال الملاحظات الصوتية، والتسوق عبر الإنترنت. إذا أردت استخدام هاتفي أو إضافة أشياء إلى سلة التسوق، عليّ أن أكتسب ذلك من خلال الخطوات، وبطريقة ما نجحت هذه المقايضة".

وفي الأيام التي كانت تفشل فيها في تحقيق هدفها، كانت تجد طرقاً إبداعية للالتزام؛ حيث تقول: "بعض الأمسيات انتهت بي وأنا أدور حول غرفة المعيشة أو حتى أصعد وأهبط في ممرات البناية مثل امرأة في مهمة رسمية".