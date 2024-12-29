عام 2024 يمضي حاملاً معه إنجازات إماراتية كثيرة وقصصاً مؤثرة

وتوقفت الرحلات الجوية في جميع مطارات الدولة، وتقطعت السبل بالركاب في المطار. وتم إلغاء أكثر من 1000 رحلة، وتحويل العديد من الرحلات الأخرى من مطار دبي الدولي. وبعد الفيضانات المدمرة، أصدر الرئيس التنفيذي لشركة طيران الإمارات بيانًا قدم فيه "اعتذارًا صادقًا" لجميع المتضررين، معترفًا بأن "استجابتهم كانت بعيدة كل البعد عن الكمال".