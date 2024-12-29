عام 2024 يمضي حاملاً معه إنجازات إماراتية كثيرة وقصصاً مؤثرة
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بعض القصص المؤثرة للغاية على مدار العام.
من القوانين الجديدة التي يتم تقديمها إلى القصص المحلية التي تمس قلوب القراء، كانت صحيفة خليج تايمز دائمًا في المقدمة، وتقدم الأخبار التي يمكنك استخدامها.
ألقي نظرة على العام الماضي، مع بعض القصص الأكثر إثارة للاهتمام التي أسرت الأمة:
الإمارات تشهد أغزر أمطار منذ 75 عاماً
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة هطول أمطار غزيرة هي الأشد منذ 75 عاماً، مما أدى إلى فيضانات غير مسبوقة في جميع أنحاء الدولة. وتأثرت محطات المترو، وتوقفت وسائل النقل العام، وغمرت المياه الطرق، مما أدى إلى احتجاز العديد من السائقين في سياراتهم.
وتوقفت الرحلات الجوية في جميع مطارات الدولة، وتقطعت السبل بالركاب في المطار. وتم إلغاء أكثر من 1000 رحلة، وتحويل العديد من الرحلات الأخرى من مطار دبي الدولي. وبعد الفيضانات المدمرة، أصدر الرئيس التنفيذي لشركة طيران الإمارات بيانًا قدم فيه "اعتذارًا صادقًا" لجميع المتضررين، معترفًا بأن "استجابتهم كانت بعيدة كل البعد عن الكمال".
وتعرضت المنازل أيضًا لأضرار كبيرة حيث لجأ السكان إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر صور ومقاطع فيديو لمياه الأمطار التي تدخل منازلهم.
ومع ذلك، كانت هذه الأوقات العصيبة بمثابة شهادة على الشعور القوي بالانتماء للمجتمع في الإمارات العربية المتحدة. فقد فتح العديد من السكان منازلهم، مما سمح للغرباء بالبقاء والاحتماء من المطر ليلاً. وبصرف النظر عن ذلك، قام البعض ببناء طوافات مؤقتة لتوفير الطعام والبقالة في المباني التي حاصرت الفيضانات الغزيرة السكان فيها. حتى أن كبار المطورين في دبي عرضوا إصلاحات مجانية للأضرار الناجمة عن الأمطار.
حملة كبرى لمكافحة الجرائم الإلكترونية
هل سبق لك أن تلقيت مكالمة أو تمت إضافتك إلى مجموعة تدعي أنك تستطيع جني الأموال بسرعة؟ حسنًا، تم القبض على عدد كبير من هؤلاء المحتالين في وقت سابق من هذا العام.
وأوردت صحيفة خليج تايمز تقارير عن ما لا يقل عن 25 نوعاً من عمليات الاحتيال هذا العام، وذكر تقرير أن أكثر من نصف سكان الإمارات العربية المتحدة أصبحوا هدفاً لهذه العمليات كل شهر.
وفي عملية كبرى استمرت طوال الليل في يونيو/حزيران، ألقت السلطات القبض على مئات المشتبه بهم في عجمان، وذلك في أعقاب تحقيق نشرته صحيفة خليج تايمز .
ووجدت صحيفة خليج تايمز أن هذه العصابات جندت أفراداً من آسيا وأفريقيا تحت ذرائع كاذبة. وكانت هذه العصابات تضم فرقاً متخصصة في أنواع مختلفة من عمليات الاحتيال، وكان لديها تسلسل هرمي عملي - تماماً مثل أي منظمة رسمية.
الإجهاض مسموح به في حالات الاغتصاب وزنا المحارم
وفي قرار رائد، طبقت الإمارات العربية المتحدة قانوناً جديداً هذا العام يسمح بإجهاض الحمل في ثلاث حالات إضافية.
- الجماع غير المقبول؛ أو كون الشخص المسؤول عن الحمل من نسل المرأة أو أقاربها، من الأسباب التي قد تؤدي إلى الإجهاض. وبموجب القرار الجديد وقانون المسؤولية الطبية الساري، أصبح بالإمكان إجراء عمليات الإجهاض في خمس حالات.
في السابق، كان الإجهاض مسموحًا به فقط إذا كان الحمل يشكل خطرًا على حياة المرأة أو إذا ثبت أن الجنين مشوه.
اعتقال مثيري الشغب والعفو عنهم لاحقا
تُعَد الإمارات العربية المتحدة بوتقة تنصهر فيها الثقافات. ويعيش في هذه الدولة أناس من مختلف دول العالم. ولكن ما يجعل هذه الدولة آمنة ومقبولة هو أن المقيمين فيها - من مختلف الجنسيات - يحافظون على التسامح.
وفي يوليو/تموز، اعتقلت السلطات مجموعة من المواطنين البنغاليين بتهمة التحريض على أعمال شغب في بعض مناطق الإمارات العربية المتحدة. وجاء ذلك في خضم الاضطرابات المدنية الشديدة التي شهدتها بنجلاديش.
وذكر بيان صادر عن النيابة العامة أن المتظاهرين دمروا ممتلكات عامة وخاصة، وحكم على ثلاثة من المتهمين بالسجن المؤبد، وأصدرت المحكمة أمرا بإبعاد 54 آخرين بعد قضاء مدة عقوبتهم.
ومع ذلك، في وقت لاحق من شهر سبتمبر/أيلول، أصدرصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات عفواً عن جميع الذين أدينوا في الاحتجاجات وأمر بترحيلهم.
العفو عن التأشيرات يساعد الآلاف على العودة إلى ديارهم
في الأول من أغسطس، أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن مهلة شهرين للمخالفين لقوانين التأشيرات في البلاد اعتبارًا من الأول من سبتمبر. وسيتم إعفاء المخالفين من جميع الغرامات والعقوبات المالية. وكانت آخر مرة تم فيها الإعلان عن عفو في عام 2018.
وتراكمت على العديد من الأفراد غرامات بلغت آلاف الدراهم، والتي تم التنازل عنها جميعاً خلال فترة العفو عن التأشيرات. ووفقاً للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ، فإن 14 مخالفة تتعلق بخدمات بطاقة الهوية الإماراتية وخدمات تأشيرات الإمارات العربية المتحدة. وتتراوح الغرامات بحسب نوع المخالفة بين 20 درهماً يومياً وحتى 20 ألف درهم.
وتسمح العملية التي استغرقت 15 دقيقة للمخالفين بتصحيح حالة تأشيراتهم والعودة إلى أوطانهم لرؤية عائلاتهم بعد إقامتهم بشكل غير قانوني في الإمارات العربية المتحدة لسنوات.
لقد تغيرت حياة بعض الأشخاص بشكل كامل بفضل العفو عن التأشيرات، اقرأ المزيد عنهم هنا، وهنا.
وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت السلطات الإماراتية عن تمديد برنامج العفو حتى 31 ديسمبر/كانون الأول، في محاولة للسماح لعدد أكبر من المغتربين المقيمين بشكل غير قانوني بالعودة إلى أوطانهم أو البقاء فيها بأمان.
لقاء مؤثر للغاية بفضل "خليج تايمز"
سيظل يوم 21 سبتمبر محفورًا إلى الأبد في ذهن مهاجرة هندية عثرت أخيرًا على زوجها المفقود بعد ثلاث سنوات، وذلك بفضل تقرير صحيفة خليج تايمز .
وبعد أن نشر الصحفي الكوري الجنوبي مظهر فاروقي تقريرا عن المغترب المفقود، انتشرت القصة على نطاق واسع، حيث اتصل أحد القراء بعد حوالي 10 ساعات ليبلغ أن الرجل كان، في الواقع، يعيش معه في أبو ظبي.
ثم أبلغها أن زوجها على قيد الحياة وبصحة جيدة. وفي اليوم التالي، اصطحبها هي وابنها إلى أبو ظبي، لحضور لقاء عاطفي، ترك أثراً عميقاً في نفوس القراء.
قوانين المرور الجديدة
في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، شعر المراهقون في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة بسعادة غامرة عندما قررت الإمارات العربية المتحدة تعديل الحد الأدنى لسن القيادة. وفي قانون المرور الاتحادي الجديد، ستسمح حكومة الإمارات العربية المتحدة لمن هم في سن 17 عامًا بالحصول على رخص قيادة سارية المفعول اعتبارًا من مارس/آذار 2025. وكان هذا مجرد أحد التغييرات الكبيرة التي أدخلت على قانون المرور الاتحادي.
وتضمنت التعديلات الأخرى عقوبة السجن وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف درهم للمشاة في الأماكن غير المخصصة لهم، وعقوبة تصل إلى 200 ألف درهم للمخالفات مثل القيادة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية أو ما شابه ذلك، وعقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم للتسبب في وفاة شخص على الطريق.
قانون جديد للعنف الأسري
وتم تنفيذ قانون جديد للعنف الأسري هذا العام، بهدف تقديم حماية أكبر لضحايا مختلف أشكال الإساءة - بما في ذلك الإساءة الجسدية والنفسية والجنسية والمالية - مع إنشاء إطار شامل لدعم الضحايا.
وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2024، الصادر في 10 سبتمبر/أيلول، يعاقب بالحبس و/أو بغرامة تصل إلى 50 ألف درهم كل من ارتكب جريمة العنف الأسري.
وقد عمل قانون عام 2024 على توضيح وتوسيع تعريف العنف الأسري بحيث يشمل ليس فقط الإيذاء الجسدي والنفسي، بل يشمل أيضا الاستغلال الجنسي والمالي، مما يضمن حماية أوسع للضحايا.
الإمارات ملاذاً للاكتتابات العامة الأولية
في عام 2024 وحده، طرحت سبع شركات أسهمها للاكتتاب العام، مما يشير إلى تحول كبير في القطاع المالي في الدولة. حققت طلبات، ولولو للتجزئة، وأيه دي إن إتش كاترينج، ومؤسسة إن إم دي سي للطاقة، وأليف للتعليم، وسبينيس، وباركين - جميعها طروحات عامة أولية ناجحة، حيث جمعت طلبات 7.5 مليار درهم في أكبر طرح عام أولي عالمي في مجال التكنولوجيا هذا العام.
وكان الطرح العام الأولي الأكبر هذا العام هو طرح مجموعة اللولو والذي جمع 6.32 مليار درهم هذا العام.
ويقول محللون إن بعض اللاعبين الكبار في الصناعة مثل شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي، ومنصة الإعلانات المبوبة الأكبر في الإمارات العربية المتحدة دوبيزل، وشركة الضيافة فايف هولدينجز، وشركة تكنولوجيا المعلومات ألفا داتا، قد تتحول إلى شركات عامة في عام 2025.
الإمارات تنظم أنشطة الألعاب
في وقت سابق من هذا العام، تلقى العديد من المشاركين في السحوبات أخبارًا حطمت أحلامهم في أن يصبحوا مليونيرين. وأصدرت الإمارات العربية المتحدة قوانين جديدة تنظم صناعة الألعاب، وتم إلغاء العديد من التراخيص.
ومع ذلك، في وقت لاحق من هذا العام (لإراحة العديد من المقيمين) تم تقديم يانصيب الإمارات العربية المتحدة. كانت هذه أول عملية يانصيب منظمة في الدولة، وتمنح المقيمين فرصة للفوز بما يصل إلى 100 مليون درهم مقابل تذكرة بقيمة 50 درهمًا فقط.
ورغم أن الجائزتين الأوليين وهما 100 مليون درهم ومليون درهم لم يحصل عليهما أحد في السحب الأول الذي جرى في 14 ديسمبر/كانون الأول، تتوقع الشركة "مشاركة أكبر" في السحب الثاني المقرر في 28 ديسمبر/كانون الأول.
فوز ترامب ومشاعر متباينة
بعد فوز ترامب بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الأميركية، كانت ردود أفعال المغتربين الأميركيين في الإمارات متباينة. ففي حين قام البعض بتوزيع الحلوى في أماكن العمل، شعر آخرون بالحزن الشديد إزاء حقيقة مفادها أن الزعيم قد لا يكون متقبلاً للمجتمع العربي.
وبغض النظر عن الآراء الفردية، ارتفعت الأسواق المالية بعد فوز المرشح الجمهوري، ووصلت عملة البيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة، ما جعل العديد من المستثمرين في الإمارات العربية المتحدة من أصحاب الملايين.
شوكولاتة دبي تنتشر في جميع أنحاء العالم
لو سألت أحدًا قبل بضع سنوات عما تشتهر به دبي، لكان سيجيبك "برج خليفة، أطول مبنى في العالم". ولكن هذا العام، من المرجح أن تسمع "الكنافة بالفستق والشوكولاتة بالطبع!"
تم إنشاء لوح الشوكولاتة الرائع المحشو بكريمة الفستق والكنافة المحمصة في الأصل بواسطة Fix Dessert Chocolatier، وانتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي الواقع، تعاون سموالشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مع صانع الشوكولاتة لإنشاء نكهته الفريدة الخاصة به.
تحدثت صحيفة الخليج تايمز مع الشيف الذي ابتكر الشوكولاتة الشهيرة. اقرأ قصة ابتكارها هنا.