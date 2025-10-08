عام مجاني لطلاب الإمارات مع «جيميني برو» من جوجل لتعزيز التعلم بالذكاء الاصطناعي

يمكن للطلاب في دولة الإمارات الآن الحصول على وصول مجاني لمدة عام إلى خدمة "جيميني برو" من شركة جوجل، وهي أداة الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بالشركة. وتأتي هذه المبادرة نتيجة تعاون استراتيجي بين جوجل والحكومة الإماراتية، وتهدف إلى مساعدة الطلاب على تعزيز مهارات البحث، وإنشاء المحتوى، وتنظيم المشاريع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويستطيع طلاب الجامعات الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً التسجيل للحصول على وصول مجاني لمدة 12 شهراً إلى نموذج "جيميني 2.5 برو" قبل تاريخ 9 ديسمبر 2025، باستخدام عناوين بريدهم الإلكتروني الشخصية. وتتيح المبادرة للطلاب استخدام الأداة لتوليد النصوص والصور والفيديوهات، وإجراء البحوث، وتنظيم المهام اليومية. وتشمل الميزات المصممة لدعم تعلم الطلاب ما يلي:

جيميني 2.5 برو : الوصول إلى أقوى نماذج جيميني للمهام المعقدة مثل تحليل البحوث وتوليد الأفكار.

البحث العميق : أدوات لإعداد تقارير بحثية تعتمد على معلومات من مئات المصادر عبر الإنترنت.

NotebookLM : رفيق رقمي يساعد الطلاب على تنظيم الأفكار، مع توفير خمسة أضعاف من الملخصات الصوتية والفيديوية.

Veo 3 : تحويل النصوص أو الصور إلى مقاطع فيديو مدتها 8 ثوانٍ مصحوبة بالصوت.

سعة تخزين 2 تيرابايت: مساحة لحفظ الملاحظات والمشاريع والصور والأبحاث عبر "صور جوجل" و"جوجل درايف" و"جيميل".

وقال عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، إن دولة الإمارات تضع على رأس أولوياتها "تمكين المواهب الوطنية والمجتمع بأدوات الذكاء الاصطناعي لتحقيق الريادة العالمية، من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتطوير المهارات، وبناء القدرات، وتعزيز الكفاءة، وتسريع الابتكار في جميع القطاعات".

من جانبه، أشار أنتوني ناكاش، المدير العام لشركة جوجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تزايد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والتعليم، قائلاً: "تُظهر بيانات جوجل تريندز ارتفاعاً بنسبة 110 في المئة في عمليات البحث حول مواضيع الذكاء الاصطناعي والدراسة خلال الشهرين الماضيين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس ذلك النظرة الإيجابية لدى المعلمين والطلاب نحو تجربة التقنيات الحديثة لتعزيز الإبداع في التعليم."