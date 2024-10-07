عام على حرب غزة: وفلسطينيو الإمارات محكومون بالأمل

مر عام على اندلاع الحرب في غزة، ولكن بالنسبة للعائلات المشتتة فإن الحزن لا يزال قائماً منذ القنبلة الأولى التي سقطت.

لقد خلف الصراع المسلح المستمر دماراً لا يمكن تصوره - فقد فقدنا أرواحاً، ودمرت منازلنا، وتحولت أحلامنا إلى أنقاض.

بالنسبة للعديد من سكان غزة المقيمين الآن في الإمارات العربية المتحدة، فإن البعد الجسدي عن الصراع لم يخفف من آلامهم؛ بل زاد من شعورهم بالعجز. وبينما هم يحاولون إعادة بناء حياتهم في المنفى، فإنهم يحملون معهم عبء الخسارة، مدركين أن أحبائهم وكل ما عملوا من أجله أصبح الآن مجرد ذكريات.