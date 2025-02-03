عام المجتمع في الإمارات : تصميم حضري يعزز الشمول والاستدامة
إن إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 باعتباره عاماً للمجتمع يسلط الضوء على تركيز الدولة على بناء مجتمعات متماسكة ومتعاونة. وتتكامل هذه الرؤية تمامًا مع الحاجة المتزايدة إلى تصميم حضري مدروس يعزز الشمول والاستدامة والرفاهية للجميع. ومع تبني دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه المبادرة الوطنية، فإنها تدعونا جميعاً إلى المساهمة في الرؤية المشتركة للتقدم، وهو موضوع يتردد صداه بعمق مع النهج المتطور للحياة الحضرية.
نحن محظوظون بأن نعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة موطننا - واحدة من أسرع دول العالم نمواً، مع أولويات في مجالات مثل الابتكار والاستدامة ورفاهية شعبها. وتسلط أسواق العقارات النابضة بالحياة في مختلف الإمارات الضوء على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للاستثمارات العقارية. وصلت دبي إلى مستويات غير مسبوقة في المعاملات العقارية في عام 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت 760.7 مليار درهم من 226 ألف صفقة. هذه الأرقام الرائعة تعزز مكانة دبي كوجهة رئيسية لفرص الاستثمار المتنوعة والمربحة، محطمة بذلك الأرقام القياسية السابقة.
إن المدن مثل دبي تشكل مراكز الحياة البشرية. والواقع أن أكثر من 4.4 مليار شخص يعيشون الآن في المناطق الحضرية في مختلف أنحاء العالم. ووفقاً للبنك الدولي، من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 70% بحلول عام 2050. ويفرض هذا التوسع الحضري المتزايد تحديات وفرصاً للمطورين وصناع السياسات ومخططي المدن لإعادة تصور مدننا مع التركيز على الرفاهية في صميمها.
بعد كل شيء، فإن البيئات التي نعيش فيها ونعمل ونلعب فيها تشكل صحتنا ورفاهيتنا بشكل أعمق من الجينات أو خيارات نمط الحياة الفردية.
تنمو المدن وتتطور بطريقة عضوية. ومع ذلك، يمكن إعادة تصميم المساحات الحضرية بعناية وحرص، بحيث تعزز الرفاهة البدنية والعقلية والاجتماعية. والسؤال هو: كيف ننشئ مجتمعات تمكن من العيش بشكل أكثر صحة؟ تكمن الإجابة في نهج استراتيجي يدمج العافية والاستدامة والمشاركة المجتمعية في نسيج التصميم الحضري.
التصميم من أجل العافية
على سبيل المثال، تشجع الأحياء التي يمكن المشي فيها والمساحات الخضراء على ممارسة النشاط البدني وتوفر الراحة العقلية من صخب المدينة. كما تعمل العناصر المخططة بعناية مثل المسارات المتعرجة والحدائق على أسطح المباني والمناطق الهادئة على خلق مناطق للاسترخاء والتأمل. كما تعمل الحدائق الحسية ومناطق العافية المفتوحة على تعزيز الرفاهية العاطفية، وتوفر ملاذًا ضروريًا للغاية من ضغوط الحياة في المدينة.
ومن الأمثلة الرائعة على ذلك مجتمع "ميدتاون" في مدينة دبي للإنتاج، حيث تعمل المساحات الخضراء والمناطق المشتركة المصممة بعناية على تعزيز الصحة البدنية والعقلية، مما يخلق بيئة متوازنة للسكان للازدهار. ويضم المجتمع مجموعة من المرافق المدروسة وخدمات البيع بالتجزئة وخيارات تناول الطعام، مما يعزز نمط حياة السكان ويجعله مجتمعًا جذابًا.
إن الشعور بالوحدة هو وباء عالمي متزايد، وخاصة بين الشباب وكبار السن. وهو ما يؤكد الحاجة إلى البنية الأساسية الاجتماعية التي تعزز التواصل الإنساني. وعلى مستوى العالم، قدمت مدن مثل لندن وجوتنبرج "مقاعد الدردشة" لتشجيع المحادثات بين الغرباء. وهي تدابير بسيطة ولكنها فعالة بشكل ملحوظ لمكافحة العزلة الحضرية. وعلى نحو مماثل، يمكن للحدائق المصممة جيدًا والمساحات المشتركة والأحداث المجتمعية أن تلعب دورًا حاسمًا في رعاية الروابط الاجتماعية وتعزيز الصحة العقلية.
إن دمج عناصر البيع بالتجزئة والضيافة والتجارة داخل المجتمعات السكنية لا يعزز الراحة فحسب، بل ويثري أيضًا التجربة الحضرية. ويجلب نهج التنمية متعدد الاستخدامات الحيوية الاقتصادية، ويعزز خلق فرص العمل، ويعزز الشركات المحلية من خلال جذب كل من السكان والزوار، مما يساهم في أسلوب حياة غني ومترابط.
وعلاوة على ذلك، تساعد الروابط الاجتماعية القوية في تعزيز الرفاهة العامة. وتزدهر الأحياء والشركات المحلية على خلفية هذه الشبكات. وتساعد المجتمعات متعددة الاستخدامات التي تنسج المساحات السكنية والتجارية والترفيهية في نسيج حضري واحد متماسك في جعل الحياة أكثر حيوية ومكافأة.
حلول ذكية لحياة أكثر ذكاءً
في سوق العقارات اليوم، لم تعد العافية من الكماليات أو الأشياء التي "يسعدنا أن نحظى بها". بل إن المستثمرين يتوقعون ذلك. وتستجيب الحكومات في مختلف أنحاء العالم لهذا التحول من خلال دمج العافية في السياسات الحضرية. فقد وافقت دبي مؤخراً على خطة دبي ووك الرئيسية ــ وهي مبادرة طموحة تهدف إلى تحويل دبي إلى مدينة صديقة للمشاة، وتشجيع أنماط الحياة النشطة وجعل المشي جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية. ومن شأن هذه الرؤية أن تضع دبي في مكانة واحدة من أكثر مدن العالم صحة واستدامة.
ونحن في "ديار نحتضن هذه الرؤية من خلال مشاريع تركز على المجتمع مثل بارك فايف الذي تم إطلاقه مؤخرًا في مدينة دبي للإنتاج، والذي يضع معايير جديدة للحياة الحضرية. ومن خلال تعزيز حركة المشاة وخيارات النقل المرن داخل المجتمع، يجسد بارك فايف مبادئ التصميم المرتكزة على العافية والتي تتوافق مع أهداف الاستدامة الأوسع نطاقًا في دبي.
وتلعب التكنولوجيا أيضاً دوراً حاسماً في تعزيز رفاهة المجتمع. وتوفر المنازل التي تعمل بتقنية إنترنت الأشياء، والأنظمة الموفرة للطاقة، وحلول إدارة النفايات الذكية الراحة مع الحد من التأثير البيئي. كما تعمل منصات المجتمع الرقمية على تعزيز المشاركة الاجتماعية من خلال الترويج للأحداث وتحديات اللياقة البدنية والموارد المشتركة، مما يساعد على إنشاء أحياء نابضة بالحياة ومتصلة.
الابتكار يلتقي مع إمكانية الوصول
ورغم أن السعي إلى إقامة مجتمعات تركز على العافية أمر واعد، فإنه يأتي مصحوبا بنصيبه من التحديات. ويظل تحقيق التوازن بين القدرة على تحمل التكاليف والبنية الأساسية عالية الجودة يشكل اعتبارا بالغ الأهمية، وخاصة في المناطق الحضرية سريعة النمو. وتتطلب ديناميكيات الحياة الحديثة المتطورة ــ مثل صعود العمل عن بعد وزيادة الطلب على وسائل الراحة الصحية ــ حلولا مرنة ومستقبلية تلبي أنماط الحياة المتنوعة.
إن التعاون بين الحكومات والمطورين والمجتمعات المحلية سيكون مفتاحاً لمعالجة هذه التحديات وضمان إتاحة العافية للجميع. ومن خلال إعطاء الأولوية للشمول والاستدامة، يمكن تحويل المساحات الحضرية إلى بيئات تعمل على تعزيز جودة الحياة على كافة المستويات.
مع استمرار المدن في التوسع، لم تكن الحاجة إلى تصميم حضري مدروس أكثر من أي وقت مضى. ويقود المطورون مثل ديار الطريق، حيث يقدمون مخططًا للمستقبل - مخططًا يوازن بين الابتكار والرفاهية والاستدامة. معًا، يمكننا بناء مجتمعات لا تستوعب النمو فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين حياة أولئك الذين يعتبرونها موطنًا لهم.
سعيد محمد القطامي هو الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير ش.م.ع.