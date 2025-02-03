عام المجتمع في الإمارات : تصميم حضري يعزز الشمول والاستدامة

في سوق العقارات اليوم، لم تعد العافية من الكماليات أو الأشياء التي "يسعدنا أن نحظى بها". بل إن المستثمرين يتوقعون ذلك. وتستجيب الحكومات في مختلف أنحاء العالم لهذا التحول من خلال دمج العافية في السياسات الحضرية. فقد وافقت دبي مؤخراً على خطة دبي ووك الرئيسية ــ وهي مبادرة طموحة تهدف إلى تحويل دبي إلى مدينة صديقة للمشاة، وتشجيع أنماط الحياة النشطة وجعل المشي جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية. ومن شأن هذه الرؤية أن تضع دبي في مكانة واحدة من أكثر مدن العالم صحة واستدامة.