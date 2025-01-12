"عام الثعبان" في الإمارات: حفل رأس السنة الصينية يجمع الثقافات والفنون
شهد حفل رأس السنة الصينية هذا العام أكبر حضور له حتى الآن، وتميز بعروض متنوعة من مختلف الجاليات الإماراتية والفنانين الصينيين والدوليين المقيمين في الخارج.
وأقيمت الاحتفالات قبل حلول العام الصيني الجديد، الذي سيوافق رسميًا يوم 29 يناير، حيث بدأت الاستعدادات في 21 يناير وتستمر حتى 8 فبراير. وتتوج الاحتفالات بمهرجان الفوانيس، الذي يبدأ في اليوم التالي ويستمر حتى 12 فبراير. يُعرف أيضًا باسم مهرجان الربيع، ويمثل العام الصيني الجديد الانتقال من الشتاء إلى بداية الربيع.
وسيكون عام 2025 هو عام الثعبان وفقًا للتقويم الصيني. يرمز الثعبان إلى الحكمة والتحول، ويوفر فرصًا للنمو الشخصي والتغيير.
أقيم الحفل، الذي نظمته القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي، مساء السبت في قاعة "كوكا كولا أرينا" في دبي. ويصادف هذا العام احتفال الإمارات السنوي الحادي عشر بالعام الصيني الجديد، وهو الأكبر من حيث حجم القاعة.
عروض متنوعة
وتضمنت العروض أغاني الأوبرا الصينية التقليدية، وعروض الفنون القتالية، والشعر والأغاني، ورقصات الجاز والهيب هوب. كما استعرض حفل مهرجان الربيع المواهب من جميع الفئات العمرية، من الأطفال الصغار إلى الفنانين في منتصف العمر، واحتفل بالتنوع مع فنانين عالميين مثل المغني الأوكراني مايكل برونسكي، الذي أثار إعجاب الجمهور بأدائه الماندريني الخالي من العيوب تقريبًا، مما أكسبه تصفيقًا حارًا.
"جين جيانج"، وهي مهاجرة صينية تعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ سبع سنوات، تحضر احتفالات رأس السنة كل عام منذ انتقالها إلى هنا. وقالت إن الحدث أصبح أكبر وأفضل كل عام.
وقال جيانج "من الرائع أن نجعل هذا الحدث أكثر عالمية. نحن ندرك أن هذا يتعلق بمهرجان الربيع الصيني، ولكننا نريد أيضًا أن نشاركه مع العالم. نحن ندعم ذلك تمامًا".
التبادل الثقافي
وقال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تشانغ يي مينغ: "إن هذا الاحتفال هو احتفال بالعام الصيني التقليدي، ولكنه أيضًا احتفال بالشراكة بين الصين والإمارات العربية المتحدة".
تأسست العلاقات الدبلوماسية بين الصين والإمارات العربية المتحدة قبل 40 عامًا، في نوفمبر 1984. وتظل دولة الإمارات شريكًا رئيسيًا في المنطقة بالنسبة للصين، التي تتمتع بعلاقات اقتصادية قوية واستثمارات متزايدة في الدولة، والتي وصلت إلى 1.3 مليار دولار في عام 2023، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات.
وأضاف ييمينج أن احتفالات هذا العام كانت أيضًا بمثابة تبادل ثقافي، حيث كان الفنانون المختلفون المشاركون من خلفيات مختلفة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف ييمينج "هذا هو المعنى والأهمية الحقيقية لحفل رأس السنة الصينية. ونحن نتطلع إلى رؤية حفل أكثر جمالا وتنظيما وأكبر حجما في العام المقبل".