"عام الثعبان" في الإمارات: حفل رأس السنة الصينية يجمع الثقافات والفنون

وأقيمت الاحتفالات قبل حلول العام الصيني الجديد، الذي سيوافق رسميًا يوم 29 يناير، حيث بدأت الاستعدادات في 21 يناير وتستمر حتى 8 فبراير. وتتوج الاحتفالات بمهرجان الفوانيس، الذي يبدأ في اليوم التالي ويستمر حتى 12 فبراير. يُعرف أيضًا باسم مهرجان الربيع، ويمثل العام الصيني الجديد الانتقال من الشتاء إلى بداية الربيع.