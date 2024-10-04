عامل وأصدقاؤه يحققون حلم الفوز بـ 20 مليون درهم

عند تقسيم الجائزة المالية بين 11 شخصاً، ستختلف الحصص حيث أن البعض ساهم بمبلغ 50 درهماً، والبعض الآخر بمبلغ 100 درهم، والقليل منهم ساهم بمبلغ 200 درهم. وكان منصور قد ساهم بمبلغ 100 درهم. سيتم بعد ذلك تقسيم الجائزة بناءً على حصة كل شخص.