عاملوالإغاثة بالإمارات يروون قصصهم: تحديات لا تنتهي

لقد عمل بجد لمدة عام في تصميم حملات لجمع الأموال. ومع ذلك، كانت زيارته الميدانية الأولى هي التي غيرت حياته إلى الأبد. قال: "ذهبت إلى جيبوتي حيث رأيت أشخاصاً تأثرت حياتهم بسبب العمل الذي نقوم به". "كان الشعور مختلطاً. هذا الشعور هو ما حملني طوال 15 عامًا من عملي في دبي العطاء".