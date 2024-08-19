عاملوالإغاثة بالإمارات يروون قصصهم: تحديات لا تنتهي
على مدار مسيرته المهنية التي امتدت 40 عاماً في العمل الإنساني، تنقل الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي الإنسانية "جوزيبي سابا" من منطقة طوارئ إلى أخرى. ومع ذلك، يعترف بأن هناك مهمة واحدة بعينها لا تزال تطارده.
وقال في حديثه لصحيفة خليج تايمز : "لقد وصلت إلى رواندا بينما كانت الإبادة الجماعية مستمرة. لقد شهدت زلازل وفيضانات وتسونامي وما إلى ذلك، لكن رواندا كانت واحدة من أصعب المهمات التي قمت بها في حياتي. أعاني من صعوبة النوم في بعض الأيام وأنا أفكر في الأمر. ما زلت متردداً في الحديث عن تلك المهمة".
وكان سابا يتحدث على هامش فعالية أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني يوم الاثنين 19 أغسطس في دبي الإنسانية، أكبر مركز إنساني في العالم. ووفقًا للأمم المتحدة، كان عام 2023 هو العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني حيث قُتل 280 عامل إغاثة بسبب العنف.
ولكن للأسف، لم يظهر عام 2024 أية علامات على التحسن، بل وربما يتجاوز إحصائيات العام الماضي القاتمة مع مقتل 176 عامل إغاثة بالفعل، وفقاً للإحصاء المؤقت من قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة.
خلال الفعالية، ناقش العديد من العاملين في مجال الإغاثة تجاربهم والتحديات التي يواجهونها كجزء من حلقة نقاشية.
وتحدث أحمد الزاهد من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري عن تفاصيل إحدى مهماته الخارجية، فقال: "قبل يومين من وصولي إلى وجهتي، وقع هجوم إرهابي أسفر عن مقتل 60 شخصاً، وعندما وصلنا إلى المنطقة المخصصة للبرامج الخيرية، كان معنا حراس مسلحون".
بالنسبة ل"جريس كاليتس"، وهي مساعدة في سلسلة التوريد في برنامج الغذاء العالمي، فإن كل مهمة تجلب معها العديد من التحديات. قالت: "كانت مهمتي الأخيرة إلى "مولدوفا" واحدة من أكثر المهمات تحديًا. لقد تدربت كمنسقة خدمة العملاء ولكن في مولدوفا، كان علي أن أكون مديرة مستودعات. كان علي أن أتعلم ما يفعله المدير".
كما واجهت تحديات مع اللغة المحلية. وقالت: "كان كل شيء مكتوبًا باللغة الرومانية وكان عليّ ترجمة كل شيء إلى اللغة الإنجليزية حتى أتمكن من ترتيب المستودع وفقًا لذلك". "لقد تعلمت لغة جديدة وبدأت العمل عن كثب مع السكان المحليين للتأكد من أنني أستطيع مساعدتهم. ساعدتني خبرتي في التعامل مع أشخاص من ثقافات مختلفة في دبي في هذه المهمة".
في التاسع عشر من أغسطس/آب 2003، أدى هجوم بالقنابل على فندق القناة في بغداد إلى مقتل 22 عاملاً في مجال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، "سيرجيو فييرا دي ميلو". وبعد خمس سنوات، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بإحياء هذا اليوم باعتباره اليوم العالمي للعمل الإنساني.
كان عبد الله الشحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي العطاء، الذي نشأ في رأس الخيمة، يدرك دائماً قيمة العمل الإغاثي. يقول: "كنت أعمل مهندساً كهربائياً عندما تأسست مؤسسة دبي العطاء. لقد كان هذا النشاط هو الأكثر نجاحًا في جمع التبرعات. وبعد عامين، عندما سنحت لي الفرصة، انتهزت الفرصة لأنني كنت شغوفًا بالعمل الإنساني".
لقد عمل بجد لمدة عام في تصميم حملات لجمع الأموال. ومع ذلك، كانت زيارته الميدانية الأولى هي التي غيرت حياته إلى الأبد. قال: "ذهبت إلى جيبوتي حيث رأيت أشخاصاً تأثرت حياتهم بسبب العمل الذي نقوم به". "كان الشعور مختلطاً. هذا الشعور هو ما حملني طوال 15 عامًا من عملي في دبي العطاء".
كان الكولومبي "ماوريسيو جوميز" قد تلقى تدريبه كمهندس وكان يعمل عندما ضرب زلزال مسقط رأسه في عام 1999. وبعد أن أخذ إجازة، سارع بالعودة إلى منزله للمساعدة في عمليات الإنقاذ. وقال: "أثناء مساعدتي في العمل، قررت أنني أريد أن أكون إنسانياً. فاستقلت على الفور من وظيفتي وانضممت إلى الصليب الأحمر".