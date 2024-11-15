عاملة منزلية لدى أسرة إماراتية تفوز بـ100 ألف درهم

ولم تسافر عمر إلى الفلبين منذ عام 1999، لكنها قالت إنها تريد العودة إلى وطنها لقضاء إجازة قريبًا. كما أنها لم تفكر في ما قد تفعله بأموال الجائزة، لكنها لا تخطط للتقاعد من العمل. وقالت: "أعتقد أنني سأبقى مع الأسرة حتى أتمكن من ذلك. لا أريد أن أفتقد أطفالي وأحفادي".