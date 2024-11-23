عالِمتان من الإمارات يحققن إنجازات في مكافحة السكري وتغير المناخ

من ناحية أخرى، عندما لا تكون الشامسي مشغولة بأبحاثها، يمكن أن تجدها وهي تعالج لعبة سودوكو صعبة أو تعمل على مشروع صعب في المنزل. البستنة هي شغف آخر، حيث توفر لها وسيلة لتصفية ذهنها والتواصل مع الطبيعة. تجد قدرًا كبيرًا من الرضا في البحث عن رعاية النباتات ومشاهدتها وهي تزدهر.