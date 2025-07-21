عالقون في مطار زيورخ: رحلة الإمارات إلى دبي تتأخر وتحتجز الركاب طوال الليل

في ليلة شاقة، اضطر بعض ركاب الرحلة EK086 التابعة لطيران الإمارات والمتجهة إلى دبي إلى قضاء ليلتهم في مطار زيورخ، بعد أن تأخرت رحلتهم طوال ليلة 19 يوليو بسبب مشكلة تقنية.

في حين تم توفير أماكن إقامة فندقية لبعض الركاب، إلا أن آخرين — خصوصاً حاملي تأشيرات شنغن ذات الدخول الواحد — لم يتمكنوا من مغادرة مبنى الركاب في المطار.

ونظرًا لإغلاق معظم مرافق المطار والمطاعم عند الساعة 11 مساءً، وجد هؤلاء الركاب أنفسهم عالقين فعليًا دون إمكانية الوصول إلى الطعام أو مرافق الراحة الملائمة أو حتى معلومات واضحة بشأن ما سيحدث لاحقًا.

"محاصَرون... ومحرومون من الطعام والنوم"

تحدث بعض الركاب المتأثرين بالأمر إلى صحيفة "خليج تايمز" معبرين عن إحباطهم الشديد، مؤكدين أنهم اضطروا إلى قضاء الليل في ممرات المطار على أسِرَّة مؤقتة.

كتبت إحدى الركّاب، نغين جعفري، في منشور عبر إنستغرام حوالي الساعة 1 فجراً يوم الأحد (20 يوليو): "لا يوجد مكان نذهب إليه ولا وسيلة مريحة للانتظار. أعلنت طيران الإمارات أن الرحلة التالية ستكون غدًا الساعة 8 مساءً".

وبحلول الساعة 2 صباحًا، شاركت صورة للأسِرَّة المؤقتة داخل مبنى المطار وكتبت: "هكذا انتهى بنا المطاف. علينا الانتظار هنا حتى الغد لأي تحديث. أملنا الوحيد للحصول على طعام هو عندما تفتح صالة طيران الإمارات في الساعة 8:30 صباحًا".

وفي تحديث آخر صباح اليوم التالي عند الساعة 9 صباحًا، كتبت:

"ما زلنا عالقين هنا — جائعون، مرهقون، وبدون أي إجابات واضحة. لا يمكننا حتى الخروج لشراء الطعام بأنفسنا. نحن محاصرون فعليًا في المطار بلا شيء. هذا أمر لا يُصدَّق".

تعليق طيران الإمارات

وفي بيان رسمي لصحيفة "خليج تايمز"، أكدت شركة طيران الإمارات تأخر الرحلة، وقال المتحدث باسم الشركة:

"تعرضت الرحلة EK086 من زيورخ إلى دبي في 19 يوليو لتأخير طوال الليل بسبب مشكلة تقنية. تم تزويد الركاب المتأثرين بالطعام والمشروبات، وتوفير إقامة فندقية حيث كان ذلك ممكنًا".

وأضاف:

"من المؤسف أن بعض الركاب لم يتمكنوا من مغادرة المطار، لكننا عملنا عن كثب مع سلطات المطار لضمان حصولهم على أفضل دعم ممكن وفقًا للظروف".

كما أوضحت شركة الطيران أن الرحلة أعيد جدولتها لتُقلع في الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي يوم 20 يوليو.

وختم المتحدث البيان بالقول:

"تتقدم طيران الإمارات باعتذارها الصادق عن أي إزعاج حدث. إن سلامة ركابنا وطاقمنا تأتي في مقدمة أولوياتنا".

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