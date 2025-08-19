عاصمة الأمان: 10 قصص تكشف كيف أحبطت شرطة دبي أخطر سرقات المجوهرات

دبي ليست مكانًا يمكن فيه لصوص المجوهرات أن يفلتوا من العقاب. جاء التذكير الأحدث هذا الأسبوع عندما أحبطت شرطة دبي محاولة معقدة لسرقة ألماسة وردية عيار 21.5 قيراطًا، تقدر قيمتها بـ 25 مليون دولار (91.8 مليون درهم).

تظاهر ثلاثة رجال بأنهم وسطاء لعميل ثري، واستدرجوا صائغًا إلى فيلا بحجة عملية بيع. في غضون ثماني ساعات، أطلقت الشرطة "عملية الألماس الوردي"، وتتبعت المشتبه بهم عبر شبكات المراقبة، واستعادت الحجر قبل أن يتمكن من مغادرة البلاد.

لم يكن هذا نجاحًا منعزلاً. على مر السنين، بنت شرطة دبي سجلًا هائلاً في حماية الأصول عالية القيمة واستعادة المجوهرات المسروقة. إليك عشرة من أشهر القضايا التي تصدرت عناوين الأخبار.

أشهر عمليات الشرطة