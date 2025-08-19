عاصمة الأمان: 10 قصص تكشف كيف أحبطت شرطة دبي أخطر سرقات المجوهرات

دبي ليست مكانًا يمكن فيه لصوص المجوهرات أن يفلتوا من العقاب. جاء التذكير الأحدث هذا الأسبوع عندما أحبطت شرطة دبي محاولة معقدة لسرقة ألماسة وردية عيار 21.5 قيراطًا، تقدر قيمتها بـ 25 مليون دولار (91.8 مليون درهم).
تظاهر ثلاثة رجال بأنهم وسطاء لعميل ثري، واستدرجوا صائغًا إلى فيلا بحجة عملية بيع. في غضون ثماني ساعات، أطلقت الشرطة "عملية الألماس الوردي"، وتتبعت المشتبه بهم عبر شبكات المراقبة، واستعادت الحجر قبل أن يتمكن من مغادرة البلاد.
لم يكن هذا نجاحًا منعزلاً. على مر السنين، بنت شرطة دبي سجلًا هائلاً في حماية الأصول عالية القيمة واستعادة المجوهرات المسروقة. إليك عشرة من أشهر القضايا التي تصدرت عناوين الأخبار.
اقتحام "وافي مول" (أبريل 2007): في واحدة من أكثر عمليات الاقتحام دراماتيكية في المنطقة، تم قيادة سيارتي "أودي" مسروقتين مباشرة إلى متجر مجوهرات "غراف" في وافي مول. هربت العصابة، التي ارتبطت لاحقًا بشبكة "بينك بانثرز" الدولية، بمجوهرات تبلغ قيمتها حوالي 14.7 مليون درهم. وبالتعاون مع الإنتربول والشرطة الأوروبية، تتبعت سلطات دبي المشتبه بهم عبر الحدود. تم اعتقال العديد منهم، بمن فيهم شخص تم تسليمه من إسبانيا في عام 2015، وتم استعادة جزء كبير من المجوهرات.
2-اقتحام فيلا في جميرا (يوليو 2015): قام أمريكي، وكولومبيان، ومكسيكي باقتحام فيلا في جميرا بينما كان المقيم الهندي غائبًا، وهربوا بمجوهرات وساعات فاخرة بقيمة 1.5 مليون درهم. في غضون أيام، تتبعت شرطة دبي المشتبه بهم إلى الشارقة، واعتقلت ثلاثة بعد مطاردة، واستولت على كمية من السلع المسروقة. تم القبض على الرابع عند نقطة الحدود "الهيلي" وهو يحاول الفرار بجواز سفر مزور. وتم التعرف على الأشياء الثمينة وإعادتها إلى مالكها.
3-اقتحام "مالابار جولد" (مايو 2016): في عملية سطو ليلية على صالة عرض "مالابار جولد آند دايموندز" في الشارقة، استولى اللصوص على سبعة كيلوغرامات من الذهب و17 قطعة من الألماس، تقدر قيمتها بـ 1.5 مليون درهم. لكن الخطة انهارت بسرعة. عملت شرطة دبي مع نظرائها في الشارقة لاعتراض العناصر المسروقة في ميناء جبل علي قبل أن يتم تهريبها إلى الخارج. تم اعتقال ثلاثة مشتبه بهم واستعادة البضائع.
4-عملية "سناب لايتنينج" (نوفمبر 2016): لا تتضمن جميع السرقات أقفالًا مكسورة أو زجاجًا محطمًا. ففي عام 2016، حاول رجل عربي الحصول على ذهب بقيمة 35 مليون درهم باستخدام شيكات مزورة باسم مسؤول رفيع. تم إحباط الاحتيال في عملية سُميت "سناب لايتنينج". استولت شرطة دبي، بدعم من السلطات العمانية، على الذهب واعتقلت المشتبه به قبل أن ينجح مخططه.
5-اختفاء في 31 ثانية (أبريل 2017): ظنت عصابة من ستة أشخاص من هونغ كونغ أن السرعة ستحميهم. ففي أبريل 2017، حطم ثلاثة رجال ملثمين نافذة متجر مجوهرات في نايف، وهربوا بمجوهرات بقيمة 2 مليون درهم في 31 ثانية فقط. في غضون 24 ساعة، تتبعت شرطة دبي المجموعة إلى شقة في المدينة العالمية، واعتقلت الستة جميعًا، واستعادت الغنائم والأدوات المستخدمة.
6-استعادة الألماس الأزرق (مايو 2018): اختفت ألماسة زرقاء نادرة عيار 9.33 قيراطًا، تقدر قيمتها بـ 20 مليون دولار (73.4 مليون درهم)، من خزنة بعد أن سرقها حارس أمن وسلمها لقريب له، قام بتهريبها من دبي في أحذية رياضية داخل صندوق أحذية. أجرت شرطة دبي أكثر من 100 مقابلة وحللت آلاف الساعات من لقطات كاميرات المراقبة. تم القبض على المشتبه بهم، وأعيدت الجوهرة النادرة.
7-سطو "تلال الإمارات" (فبراير 2020): اقتحمت عصابة من خمسة أفراد يحملون تأشيرات سياحية فيلا في تلال الإمارات وفروا بساعات، وألماس، ومجوهرات بقيمة 20 مليون درهم. تم حل السرقة بسرعة فائقة - في غضون 48 ساعة، كانت شرطة دبي قد ألقت القبض على الجناة وأعادت المسروقات إلى مالكها.
8-عملية "الأمير" (ديسمبر 2021): أطلقت شرطة دبي اسم "عملية الأمير" على تحقيقها في عام 2021 بعد أن قامت عصابة من أوروبا الشرقية بخداع بائع مجوهرات لتسليمه ذهبًا وألماسًا بقيمة 12 مليون درهم.
دبر المجرمون، الذين كانوا يعملون مع شركاء في باريس، عملية احتيال عابرة للحدود تركت صاحب الشركة محاصرًا في الخارج بينما تم جمع المجوهرات في دبي. بمجرد أن أبلغ المالك الشرطة، تحرك الضباط بسرعة. في غضون 72 ساعة، تم تتبع المشتبه بهم، واعتقالهم، واستعادة 6.5 كيلوغرام من المجوهرات.
9-القبض عليهم في المطار (يوليو 2022): استهدف رجلان من أوروبا الشرقية متجرًا في فندق بمنطقة الصفوح في ساعات الصباح الباكر، باستخدام تنكرات وقاطع زجاج لسرقة عقد ألماس. فشلت خطتهما لمغادرة دبي بسرعة. في غضون ساعات، ألقت شرطة دبي القبض عليهما في المطار بينما كانا يحاولان الصعود على متن رحلة مبكرة، واستعادت العقد بالكامل.
10-سطو مجوهرات الرفاعة (يناير 2010): في ساعات الصباح الباكر من 15 يناير 2010، اقتحم سبعة رجال مكتب شركة مجوهرات وتحف متعددة الجنسيات في منطقة الرفاعة بدبي. بعد تقييد الحارس، أجبرت العصابة على فتح ثلاثة خزائن وهربوا بمجوهرات بقيمة 2.5 مليون درهم، وتماثيل ذهبية بقيمة 200 ألف درهم، وأموال نقدية بعملات متعددة.
ربط المحققون الجريمة بسرعة بمشترٍ كان يزور الشركة بشكل متكرر ويعرف نظامها الأمني. في غضون 10 ساعات فقط من الجريمة، تتبعت شرطة دبي واعتقلت جميع المشتبه بهم السبعة، واستعادت المسروقات وأغلقت القضية قبل أن تتمكن العصابة من مغادرة المدينة.
من عصابات الاقتحام السريع إلى المحتالين الماكرين، أثبتت شرطة دبي مرارًا وتكرارًا أن لصوص المجوهرات ليس لديهم أي فرصة في المدينة. بالنسبة لأولئك الذين يفكرون خلاف ذلك، فإن الرسالة بسيطة: حاول هنا، ولن تذهب بعيدًا.