عاصفة 1983 بالإمارات.. رياح إعصارية وفيضانات مفاجئة

وفي اليوم التالي الخميس 11 أغسطس، استمرت الأمطار الغزيرة والمتوسطة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشهدت الفجيرة وكلباء وخورفكان ودبا فيضانات، فيما شهدت رأس الخيمة ومحيطها أمطارا متقطعة استمرت نحو نصف ساعة.

وانخفضت درجات الحرارة بشكل كبير ووصل ارتفاع الأمواج إلى ثلاثة أمتار بين كلباء ودبا الحصن على الساحل الشرقي، بحسب سكان قالوا إنهم لم يروا مثل هذه الأمواج العالية منذ سبعينيات القرن الماضي.