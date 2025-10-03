عاصفة مدارية في بحر العرب: لا تأثير على الإمارات

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات، الجمعة، إن منخفضا جويا في بحر العرب سيتطور إلى عاصفة مدارية خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تنبيهًا أوليًا بشأن هذا التحديث الجوي في 29 سبتمبر، مؤكدةً أن البلاد لن تتأثر. واليوم، أكدت للسكان عدم وجود أي تأثيرات، وأنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب.
وبحسب بيانات الأقمار الصناعية، فإن المنخفض الجوي العميق يتواجد حالياً في الأجزاء الشمالية الشرقية من بحر العرب، وتتراوح سرعة الرياح فيه بين 65 إلى 85 كيلومتراً في الساعة.
وتشير النماذج العددية إلى أنها ستتحرك تدريجيا باتجاه الغرب والجنوب الغربي نحو وسط بحر العرب، لتتحول إلى عاصفة مدارية، مع توقع رياح تتراوح سرعتها بين 100 و120 كيلومترا في الساعة.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أنه يتابع الوضع على مدار الساعة وسيرسل التنبيهات اللازمة.
وفي سلطنة عمان، أكدت السلطات إعلان المركز الوطني للأرصاد الجوية، مضيفة أن مركز نظام الضغط المنخفض يقع حاليا على بعد 750 كيلومترا من سواحل السلطنة.
أطلقت الأرصاد الجوية العمانية على العاصفة المدارية اسم "شاختي"، مضيفة أن موقعها الحالي هو عند خط عرض 21.8 درجة شمالاً وخط طول 66.8 درجة شرقاً.
وذكرت أن احتمالات تطور العاصفة بشكل أكبر تظل منخفضة.