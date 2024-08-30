الإمارات
عاصفة مدارية: رياح قوية وأمطار متوقعة في الإمارات
من المتوقع هطول الأمطار على المناطق الشرقية والجنوبية بسبب حركة السحب من بحر العرب.
حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل سكان دولة الإمارات من تشكل عاصفة مدارية شمال شرق بحر العرب حالياً.
وفقاً لإدارة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تستمر العاصفة، التي تبلغ سرعتها 7 كيلومترات في الساعة، على مدى الـ48 ساعة المقبلة، مما سيؤثر على البلاد بشكل غير مباشر.
وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن سرعة الرياح، التي تتراوح حالياً بين 60 و70 كيلومتراً في الساعة، قد تصل إلى 80 كيلومتراً في الساعة خلال الـ48 ساعة المقبلة.
كما قد تهطل أمطار على المناطق الشرقية والجنوبية نتيجة حركة السحب القادمة من بحر العرب.
ومن المتوقع أيضاً أن يكون بحر عمان والخليج العربي مضطرباً، وقد يرتفع مستوى سطح البحر على بعض شواطئ الساحل الشرقي أثناء المد العالي يومي الأحد والاثنين.
شاهد الخريطة أدناه لمعرفة الاتجاه المتوقع للعاصفة: