عاصفة مدارية: رياح قوية وأمطار متوقعة في الإمارات

وفقاً لإدارة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تستمر العاصفة، التي تبلغ سرعتها 7 كيلومترات في الساعة، على مدى الـ48 ساعة المقبلة، مما سيؤثر على البلاد بشكل غير مباشر.