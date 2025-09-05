عاصفة رملية قوية شلت الحركة في الإمارات قبل "19 عامًا"

بسبب سحابة الغبار الكثيفة، أبلغ مكتب معلومات الرحلات في مطار دبي الدولي عن تأخير في عمليات الرحلات القادمة والمغادرة. ومع ذلك، على الرغم من التأخير، لم تُلغَ أي رحلات. في مطار الشارقة الدولي، تم تحويل مسار رحلتين لشركة العربية للطيران - إحداهما من دمشق والأخرى من الإسكندرية - في البداية إلى أبوظبي، لكنها هبطت في الشارقة بعد ساعة.