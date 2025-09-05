عاصفة رملية قوية شلت الحركة في الإمارات قبل "19 عامًا"

في 5 سبتمبر 2006 – بدأ اليوم مثل أي يوم صيفي عادي: الطقس كان رطبًا ومشمسًا مع سماء صافية. الرياح كانت خفيفة إلى معتدلة، وتنشط أحيانًا. لكن عند حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر حدث تغير مفاجئ في الطقس، إذ اجتاحت عاصفة رملية قوية معظم أنحاء الإمارات.
سرعان ما غطت الغيوم الداكنة والكثيفة السماء، وهبت رياح عاصفة محملة بالغبار على البلاد حتى ساعات المساء. وتفاجأ السائقون بشدة العاصفة الرملية، ما أدى إلى توقفهم على الطرق بعد أن انخفض مدى الرؤية الأفقية بشكل حاد ليصل إلى أقل من 100 متر. حتى المارة واجهوا صعوبة في عبور الطرق بينما اجتاحت العاصفة الطرق الرئيسية، مغطية دبي والشارقة بالغبار.
وكما نقلت صحيفة خليج تايمز قبل 19 عامًا، فقد تأخرت عدة رحلات جوية في مطاري دبي والشارقة الدوليين وتم تحويل بعضها إلى أبوظبي بسبب سوء الأحوال الجوية. كما أغلقت الشواطئ العامة مؤقتًا بعد أن أصدرت السلطات تحذيرات للسباحين والمتنزهين بتجنب البحر أثناء العاصفة.
وقال الدكتور جي كي جوبتا، الذي كان يعمل آنذاك خبيراً في الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد الجوية بمطار دبي الدولي، إن نشاطاً رعدياً تطور بشكل مفاجئ في المنطقة الشرقية من إمارة الفجيرة وتحرك بسرعة غرباً ليشمل دبي والإمارات الشمالية.
هطلت أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على مناطق متفرقة في إمارة الفجيرة، منها ثوبان ومسافي والسيجي، حيث شهدت المنطقة هطول أمطار غزيرة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي.
شوهدت عدة سيارات تتجول وسط مياه الأمطار على الطرق التي غمرتها المياه في الفجيرة بعد هطول أمطار غزيرة.
لحسن الحظ، ساهمت الأمطار في تخفيف حدة العاصفة الرملية التي اجتاحت أجزاءً من الدولة، حيث أدى الغبار إلى انخفاض الرؤية إلى ما يقارب الصفر. كما شهدت الفجيرة انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث انخفضت عن متوسطها لتلك الفترة.
في هذه الأثناء، لم يتسبب التغيير المفاجئ والجذري في الطقس في اضطراب حياة السكان فحسب، بل أدى أيضًا إلى وقوع العديد من الحوادث المرورية البسيطة في دبي والشارقة، وفقًا للسلطات.
بسبب سحابة الغبار الكثيفة، أبلغ مكتب معلومات الرحلات في مطار دبي الدولي عن تأخير في عمليات الرحلات القادمة والمغادرة. ومع ذلك، على الرغم من التأخير، لم تُلغَ أي رحلات. في مطار الشارقة الدولي، تم تحويل مسار رحلتين لشركة العربية للطيران - إحداهما من دمشق والأخرى من الإسكندرية - في البداية إلى أبوظبي، لكنها هبطت في الشارقة بعد ساعة.
ولم يبلغ مسؤولون في شرطة عجمان عن وقوع حوادث، ولكن وقعت حادثتان مروريتان في الشارقة، وزعم المسؤولون أنهما ربما لم تكونا بسبب سوء الأحوال الجوية.