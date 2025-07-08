عائلة هندية تطالب بإجابات بعد وفاة ابنها المهندس على سفينة في الشارقة

"بابا، سأكون على متن السفينة الآن."
كانت هذه الكلمات الأخيرة التي قالها "أنوراج تيواري" لوالده خلال مكالمة فيديو مساء 28 يونيو. في صباح اليوم التالي، غادر المهندس البحري، البالغ من العمر 33 عامًا، من لكناو، دبي متوجهًا إلى الشارقة ليصعد على متن السفينة التجارية جانا 505 ، حيث كان سيبدأ مهمة جديدة. قبل أن ينتهي اليوم، تلقت العائلة الخبر المفجع: أنوراج قد فارق الحياة.
روى والده، أنيل تيواري، آخر محادثة بينهما. وفي حديثه لصحيفة "خليج تايمز" من منزله، قال إنه بعث رسالة إلى أنوراغ متمنيًا له "حظًا سعيدًا" الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت الهند (الثانية والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات) في 29 يونيو.
ردّ فورًا، فعرفتُ أنه مستيقظ وربما يستعد للمغادرة. لم أتصل حينها، قال. "ولكن عندما حاولتُ الاتصال الساعة السابعة صباحًا ولم أتلقَّ ردًا، ظننتُ أنه مشغول. لاحقًا، عندما لم أتلقَّ حتى الرد على رسائلي، ظننتُ أن المشكلة في الشبكة."
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
في الساعة 9.38 مساءً، تلقت العائلة مكالمة هاتفية تخبرهم بأن أنوراج لم يعد موجودًا.
وفقًا لرسالة بريد إلكتروني من وكالة التوظيف "أفيشكا شيبينغ بي في تي ليمتد" (ASPL)، ومقرها مومباي، عُثر على أنوراغ فاقدًا للوعي في غرفة محركات السفينة. أُجريت له عملية إنعاش قلبي رئوي، ونُقل على متن قارب طاقم إلى الميناء، لكن المسعفين لم يجدوا نبضًا أثناء تخطيط القلب. أشار تقرير الطب الشرعي الأولي إلى أن سبب الوفاة هو ضربة شمس أدت إلى فشل أعضاء متعددة.
تواصلت صحيفة "خليج تايمز" مع شركة أفيشكا للشحن المحدودة عبر البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية. لم نتلقَّ أي رد حتى وقت النشر.
لم تقتنع العائلة، قائلةً إن التفسير الرسمي لم يُلبِّ مخاوفهم. وهم يطالبون الآن بتحقيق مستقل في ملابسات وفاة أنوراغ.
تساءل أنيل عن سبب إرسال ابنه بمفرده إلى غرفة المحركات، وهي مهمةٌ يزعم أنها كان ينبغي تنفيذها ضمن فرق. "أخبرنا أنوراغ بوضوح أنه لن يدخل أحدٌ بمفرده. كان من المفترض أن تُنجز المهمة معًا. فلماذا كان بمفرده إذًا؟"
تعتقد العائلة أيضًا أن إجراءات السلامة الأساسية ربما لم تُتبع. قال أنيل: "تُحذر الإجراءات التشغيلية القياسية بوضوح من الغازات السامة، وكان من المفترض تهوية المنطقة قبل دخول أي شخص".
وأضاف أن تسلسل الأحداث لا يزال غامضًا. "لا يوجد جدول زمني: متى أُرسل تحديدًا إلى غرفة المحركات، ومن عثر عليه، وما نوع المساعدة الطبية الفورية التي قُدّمت له. لم نُطلع على أيٍّ من ذلك."
تساءل أنيل أيضًا عن استجابة الطوارئ. "إذا كان لا يزال يتنفس ولكنه فاقد للوعي، فلماذا أُجريت له عملية الإنعاش القلبي الرئوي؟ عادةً ما يُجرى ذلك عند توقف القلب. نريد فقط إجابات صادقة."
انضم أنوراج إلى الطاقم في دبي في 19 يونيو. وكان يعمل مهندسًا ثالثًا في شركة Synergy Ship Arabia التي يقع مقرها الرئيسي في سنغافورة، والتي كانت تشرف على تشغيل سفينة Jana 505، وهي سفينة رفع مملوكة لشركة سعودية.
في رسالة موجهة إلى العائلة، ذكر المدير العام لشركة ASPL أن أنوراغ انهار أثناء عمليات التفريغ، ووُجد في غرفة المحركات. إلا أن أنيل قال إنهم أُبلغوا في البداية أن ابنه قد أغمي عليه على سطح السفينة. وأضاف: "هذا تناقض خطير. سطح السفينة وغرفة المحركات موقعان مختلفان تمامًا".
وقالت القنصلية الهندية في دبي ردا على صحيفة خليج تايمز : "كانت القنصلية على اتصال دائم مع أسرة الفقيد وقدمت كل المساعدة الممكنة لإعادة رفات الفقيد إلى الوطن".
وصل جثمان أنوراغ إلى لكناو في الخامس من يوليو، وأُحرق مساء ذلك اليوم. ولا يزال الحزن يعتصر قلوب أهله.
قال أنيل: "أغمي على زوجتي وزوجة ابني مرتين. "لا يُعزَّان". ابنه ذو الثلاث سنوات يسأل عنه باستمرار، وكأنه يشعر بشيء ما".
اشترى أنوراغ سيارة مؤخرًا، وكان يخطط للالتحاق بدورة أكاديمية في مجال الشحن في المملكة المتحدة بعد إتمام هذه المهمة. قال أنيل: "كانت لديه أحلام. كان يعمل بجدٍّ من أجل عائلته. أما الآن، فقد تركنا بين حزنٍ وصمتٍ وتساؤلات".
تحثّ الأسرة السلطات الإماراتية على إجراء تحقيق شامل، بما في ذلك إعداد تقرير السموم. وقال أنيل: "نطلب فحص عينات دمه بحثًا عن أي علامات تشير إلى استنشاق غاز سام".
يجب إجراء تحقيق شامل لتحديد أسباب الحادثة ومن المسؤول عنها. فقدنا حياةً، وتُركت زوجةٌ في الثلاثين من عمرها، وطفلٌ في الثالثة من عمره، ووالدان مُسنّان في حالةٍ من الحزن والأسى.