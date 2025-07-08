عائلة هندية تطالب بإجابات بعد وفاة ابنها المهندس على سفينة في الشارقة

"بابا، سأكون على متن السفينة الآن."

كانت هذه الكلمات الأخيرة التي قالها "أنوراج تيواري" لوالده خلال مكالمة فيديو مساء 28 يونيو. في صباح اليوم التالي، غادر المهندس البحري، البالغ من العمر 33 عامًا، من لكناو، دبي متوجهًا إلى الشارقة ليصعد على متن السفينة التجارية جانا 505 ، حيث كان سيبدأ مهمة جديدة. قبل أن ينتهي اليوم، تلقت العائلة الخبر المفجع: أنوراج قد فارق الحياة.

روى والده، أنيل تيواري، آخر محادثة بينهما. وفي حديثه لصحيفة "خليج تايمز" من منزله، قال إنه بعث رسالة إلى أنوراغ متمنيًا له "حظًا سعيدًا" الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت الهند (الثانية والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات) في 29 يونيو.

ردّ فورًا، فعرفتُ أنه مستيقظ وربما يستعد للمغادرة. لم أتصل حينها، قال. "ولكن عندما حاولتُ الاتصال الساعة السابعة صباحًا ولم أتلقَّ ردًا، ظننتُ أنه مشغول. لاحقًا، عندما لم أتلقَّ حتى الرد على رسائلي، ظننتُ أن المشكلة في الشبكة."

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في الساعة 9.38 مساءً، تلقت العائلة مكالمة هاتفية تخبرهم بأن أنوراج لم يعد موجودًا.