عائلة هندية تبحث عن الأب المفقود في الإمارات منذ 2021

وصلت "كومال"، زوجة "سانجاي"، وابنهما البالغ من العمر 20 عاماً، "أيوش"، إلى دبي الأسبوع الماضي على أمل العثور على أي أدلة تقودهم إلى مكان وجوده.

وفي مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز" يوم الثلاثاء، قالت "كومال" وهي تبكي: "لقد وصلنا إلى طريق مسدود، ونفد المال بسرعة. و اقترضنا من الأصدقاء لنقيم في فندق. أنفقنا كل ما لدينا في البحث عنه، ونحن بحاجة إلى إجابات. كيف يمكن لرجل أن يختفي فجأة؟"