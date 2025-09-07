عائلة في الإمارات تحوّل الألم إلى أمل لمكافحة سرطان إيوينغ النادر

تسعى عائلة هندية مقيمة في الإمارات إلى رفع الوعي حول سرطان إيوينغ النادر، بعد فقدان ابنها المراهق في وقت سابق من هذا العام. تم تشخيص أسد رشيد بالمرض في عام 2021، قبل أسبوعين فقط من عيد ميلاده السادس عشر.
بعد ثلاثة أعوام من المعركة مع السرطان، توفي أسد في 8 يونيو 2025، بعد ثلاثة أيام فقط من احتفال العائلة بعيد ميلاده العشرين. عندما سألته والدته في 5 يونيو عما يشكره، قال: "وجود هذه العائلة كلها."
ظل هذا المشهد راسخًا في ذهن أخته، تمانة رشيد، التي أخذت على عاتقها منذ ذلك الحين تجسيد إيجابية أخيها خلال أصعب الأوقات. وقالت: "في وسط الحزن، كنت أستلهم القوة والشجاعة التي أظهرها طوال رحلته."
التقت صحيفة الخليج الأطباء لفهم طبيعة وأعراض هذا النوع من السرطان.
عادة ما يبدأ سرطان إيوينغ في العظام أو الأنسجة الرخوة المجاورة. "يصيب بشكل أساسي الأطفال والمراهقين والشباب بين 10 و20 عامًا، وهو أكثر شيوعًا قليلاً بين الأولاد"، بحسب الدكتور زين العابدين، استشاري ورئيس قسم أمراض الدم والأورام وعمليات زرع نخاع العظام للأطفال في برجيل الطبية.
يُصنف هذا المرض كـ "سرطان نادر" ويصيب سنوياً حوالي 1 إلى 3 أطفال وشباب من بين كل مليون، حسبما قال الدكتور أفصل محمد، أخصائي جراحة الأورام في مستشفى أستر.
وأضاف الدكتور أفصل أنه لا توجد حالياً "لقاحات أو أدوية محددة يمكنها الوقاية من سرطان إيوينغ". مع أنّ السبب الدقيق غير معروف، فلا يعتبر قابلًا للوقاية عبر تغييرات السلوك، مما يعني أن الخطوة الأكثر فاعلية هي زيادة الوعي.
وفقًا لتمانة، لم تظهر على أسد أعراض حتى وصل السرطان إلى المرحلة الثالثة، إذ ذات يوم "استيقظ على كتلة كبيرة في ذراعه — بحجم المسافة بين السبابة والإبهام — واستمرت في النمو بسرعة."
بحسب الدكتور زين العابدين، "إذا لم ينتشر السرطان، فإن حوالي 70 من بين كل 100 طفل ينجون بعد العلاج، وإذا انتشر المرض، فالنسبة تقل إلى 20-30%."
مع زيادة فرص النجاة بالاكتشاف المبكر، قررت تمانة نشر الوعي ومساعدة الناس على التعرف على أعراض سرطان إيوينغ.
يقول الدكتور زين العابدين إن الأطفال قد يشعرون بألم أو تورم أو صعوبة في تحريك عضو ما. من المهم استشارة الطبيب الذي يمكنه استخدام الأشعة السينية، والرنين المغناطيسي، والتصوير المقطعي، والخزعة لتأكيد التشخيص.
الأعراض الأولية الأكثر شيوعًا هي "ألم مستمر، وتورم، أو حساسية بالقرب من العظم، والتي قد تخلط أحيانًا مع الإصابة الرياضية"، حسبما أوضح الدكتور أفصل.
"في بعض الأحيان يمكن الشعور بكتلة، وقد تترافق أحيانًا مع ظهور الحمى. إذا استمرت هذه الأعراض لأكثر من عدة أسابيع، فمن المهم مراجعة الطبيب."
غالبًا ما يبدأ المرض في العظام الطويلة مثل الفخذ أو الساق أو الذراع، لكنه قد يصيب أيضًا الحوض، والقفص الصدري، أو جدار الصدر. يمكن أن ينتشر السرطان إلى الرئتين، أو نخاع العظم، أو عظام أخرى.
تذكرت تمانة رحلة أخيها للبحث عن إجابات بعد التشخيص. عندما قررت العائلة عدم إبلاغه بأنه مصاب بالسرطان، كان أسد قد بدأ بالفعل ببحثه الخاص واكتشف المرض.
"ما أدهشنا أكثر هو مدى عدم خوفه من كلمة 'سرطان' — لقد فهم أنها تعني علاجًا طوال الحياة، لكنه واجهها بقوة وحكمة ملحوظتين. كان يقول: 'السرطان ليس شيئًا سيئًا، إنه يربط الناس'," قالت تمانة.
كان أسد يعيش حياته تمامًا مثل أي مراهق آخر؛ تعلم الشطرنج، وتعلم القيادة. ورغم أن المرض قلل من حركته البدنية، "لم يبدو السرطان أبدًا يمنعه من القيام بالأشياء التي علق قلبه عليها،" بحسب أخته.
وأضافت: "مرة، حين كانت عمتنا ترسل له صورًا من السوبرماركت لتسأله إن كان يريد شيئًا، قال إنها يفتقد ببساطة رؤية الألوان في الممرات. وكان حتى يطلب من أصدقائه إرسال صور لأماكن يزورونها، لأنه رغم افتقاده للخروج، كان يرغب في تجربة العالم من خلالهم."
عرف بعض أصدقائه عن مرضه فقط بعد وفاته، لأنه لم يريد أن يعرّف نفسه بالسرطان؛ لقد كان يريد أن يخبرهم فقط بعد أن يتم شفاؤه.
تخطط العائلة الآن لإنشاء مؤسسة باسم أسد لدعم أبحاث السرطان الغضروفي، لأن المرض يمكن أن يُخطئ في تشخيصه بأمر بسيط مثل الحمى أو الحساسية.
كما تكتب عمته كتابًا لمشاركة قصته، فيما تسعى أخته إلى رفع الوعي من خلال مشاركة رحلته عبر منصات مختلفة.
العلاج لسرطان إيوينغ
وفقًا للدكتور أفصل، يشمل العلاج نهجًا متعدد الطرق. عادةً ما يتضمن:
العلاج الكيميائي: يستخدم أولاً لتقليص الورم (العلاج ما قبل الجراحة) وبعد الجراحة لتدمير أي خلايا سرطانية متبقية (العلاج المساعد).
الجراحة: الهدف الأساسي هو إزالة الورم بأكمله مع الحفاظ على وظيفة العضو متى ما أمكن، بفضل تقنيات جراحة إنقاذ الأطراف المتطورة.
العلاج الإشعاعي: يستخدم بشكل دقيق لاستهداف وتدمير الخلايا السرطانية، خصوصًا في الأورام التي تكون الجراحة غير ممكنة.
وأضاف أن خطة العلاج تُعد دائمًا بشكل فردي لكل مريض من قبل فريق متعدد التخصصات.