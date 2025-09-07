عائلة في الإمارات تحوّل الألم إلى أمل لمكافحة سرطان إيوينغ النادر

تسعى عائلة هندية مقيمة في الإمارات إلى رفع الوعي حول سرطان إيوينغ النادر، بعد فقدان ابنها المراهق في وقت سابق من هذا العام. تم تشخيص أسد رشيد بالمرض في عام 2021، قبل أسبوعين فقط من عيد ميلاده السادس عشر.

بعد ثلاثة أعوام من المعركة مع السرطان، توفي أسد في 8 يونيو 2025، بعد ثلاثة أيام فقط من احتفال العائلة بعيد ميلاده العشرين. عندما سألته والدته في 5 يونيو عما يشكره، قال: "وجود هذه العائلة كلها."

ظل هذا المشهد راسخًا في ذهن أخته، تمانة رشيد، التي أخذت على عاتقها منذ ذلك الحين تجسيد إيجابية أخيها خلال أصعب الأوقات. وقالت: "في وسط الحزن، كنت أستلهم القوة والشجاعة التي أظهرها طوال رحلته."

التقت صحيفة الخليج الأطباء لفهم طبيعة وأعراض هذا النوع من السرطان.

عادة ما يبدأ سرطان إيوينغ في العظام أو الأنسجة الرخوة المجاورة. "يصيب بشكل أساسي الأطفال والمراهقين والشباب بين 10 و20 عامًا، وهو أكثر شيوعًا قليلاً بين الأولاد"، بحسب الدكتور زين العابدين، استشاري ورئيس قسم أمراض الدم والأورام وعمليات زرع نخاع العظام للأطفال في برجيل الطبية.

يُصنف هذا المرض كـ "سرطان نادر" ويصيب سنوياً حوالي 1 إلى 3 أطفال وشباب من بين كل مليون، حسبما قال الدكتور أفصل محمد، أخصائي جراحة الأورام في مستشفى أستر.