عائلة باكستانية تبحث عن الإبن المفقود في دبي منذ 46 عاماً

"اكتشف أصدقاؤه متعلقاته في شقتهم المشتركة - لكن أفضل كان مفقودًا. لا نعرف ما إذا كان قد غادر بسبب الاكتئاب أو دخل في شجار مع زميله في السكن. نظرًا لأننا لم يكن لدينا أي أقارب في دبي ولم تكن هناك بطاقات هوية محوسبة في ذلك الوقت، فقد كان من الصعب جدًا تعقبه. كان الأمر وكأنه اختفى في الهواء."