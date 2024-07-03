عائلة الطفل راشد تطالب بالحقيقة بعد وفاته الغامضة في مدرسة بالشارقة

لكن المدرسة نفت مزاعم التنمر في رد عبر البريد الإلكتروني لصحيفة خليج تايمز .

وقال مدير المدرسة: "إننا نشارك العائلة ألمهم بسبب الخسارة المفاجئة، لكن التحريف غير المبرر للحقائق يتجلى في الادعاءات". ورفضت المدرسة توضيح سبب عدم اصطحاب راشد بمربية أطفال من الحافلة إلى الفصل الدراسي، ولماذا لم تكن هناك كاميرا مراقبة في منطقة التجمع لالتقاط اللحظات الأخيرة الحاسمة من حياة راشد. كما لم ترد المدرسة على سبب عدم عقد اجتماع تعزية أو صلاة للمتوفى، ولماذا لم يتم إبلاغ أهالي زملائه بالحادثة. وأضاف المدير: "لسنا في وضع يسمح لنا بالإجابة على استفساراتك في الوقت الحالي بسبب الاستفسارات المعلقة مع السلطات". [ملاحظة المحرر: صحيفة الخليج تايمز تحجب اسم المدرسة بسبب التحقيق المستمر.]