عائلات ومقيمون في الإمارات ينفقون مبالغ قياسية على إجازات الصيف

من الرحلات إلى المناطق الاستوائية وحتى اللقاءات العائلية التي طال انتظارها، ينفق مقيمو الإمارات بكثافة خلال فترة الصيف، حيث يُتوقع أن ينفق بعضهم أكثر من 10,000 درهم للفرد للسفر حول العالم.

وفقًا لاستطلاع أجرته شركة تولونا المتخصصة في أبحاث المستهلك، يتوقع أن ينفق 24% من الذين شملهم الاستطلاع من مقيمي الإمارات ما يصل إلى 10,000 درهم على رحلاتهم لكل شخص. وهناك من ينفق ثلاثة أضعاف ذلك المبلغ لرحلة تمتد لأسبوعين.

رحلة منفردة بـ30,000 درهم

ميثاء الحمادي، طالبة طب في السنة الخامسة، قامت برحلة منفردة لمدة أسبوعين إلى ألمانيا لحضور دورة تدريبية طبية. قالت إنها اختارت ألمانيا بسبب جودة البرنامج التدريبي وأيضًا للهروب من حرارة الصيف في الإمارات. أنفقت ما يقرب من 30,000 درهم طوال فترة إقامتها في هامبورغ.

تفاصيل النفقات كانت كما يلي: 6,000 درهم تذكرة الطيران؛ 10,000 درهم فندق؛ حوالي 3,000 درهم مواصلات؛ 4,000 درهم للطعام اليومي (باستثناء مصاريف البقالة)؛ و7,000 درهم إضافات مثل التسوق.

كانت ميثاء قد زارت ألمانيا قبل خمس سنوات، لذا كان لديها فكرة تقريبية عن المصروفات، لكنها لم تأخذ في الحسبان ارتفاع التكاليف مما جعل الإنفاق يفوق ميزانيتها الأصلية.

قالت: "مقارنة بالعملة، السفر إلى تركيا سيكون أرخص بكثير من أوروبا لأن اليورو مكلف، ولكن في كل مكان يعتبر منطقة سياحية الأسعار مرتفعة."

على الرغم من الرحلة المكلفة، قالت ميثاء إنها "استحقّت ذلك لتحسين مهاراتي والهروب من الطقس الحار، لكن لا شيء يتفوق على أجواء الإمارات" مشيرة إلى "طيبة" و"ترحيب" الناس في الإمارات.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

بلد رخيص ورحلة مكلفة

سلّم حسن كان يخطط للسفر إلى البرازيل مع زوجته وطفلهما البالغ من العمر خمس سنوات منذ سنوات، لكن أسعار تذاكر الطيران المرتفعة في الصيف كانت عائقًا. بعد تفكير طويل، قرر أخيرًا شراء ثلاث تذاكر طيران من دبي إلى ريو دي جانيرو، كلفته 30,000 درهم للعائلة كلها.

مع إيجار الشقة والتكاليف اليومية، وصل المجموع إلى 43,000 درهم. قال سلّم: "ما زال لدينا أيام قليلة، وأتوقع أن ننفق أكثر على الهدايا، لذا ستكون التكلفة الإجمالية حوالي 44,000 درهم."

أوضح أن نفقات المعيشة داخل البرازيل كانت "رخيصة" وميسورة، لكن التذاكر أثقلت كاهله ماليًا. وأضاف: "هذه أغلى رحلة قمت بها في حياتي بسبب أسعار التذاكر، رغم أن البلد نفسه رخيص. الأنشطة السياحية التي قمنا بها لم تكلف كثيرًا."

قال إنه وضع ميزانية مناسبة والتزم بها، وأنفاقه لم تتجاوزها.

وأضاف سلّم أنه بالرغم من استمتاعه بالطبيعة وفرصة رؤية العائلة، فمن المرجح ألا يعود الصيف المقبل "لتوفير تكلفة تذاكر الطيران."

تركيا الوجهة الأكثر شعبية

حسب استطلاع تولونا، كانت تركيا الوجهة الصيفية الأكثر طلبًا لمقيمي الإمارات. ذهبت حليمة عبد الله مع مجموعة من أربعة أشخاص إلى تركيا وأنفقت ما بين 5,000 إلى 6,000 درهم للشخص، شاملة تذاكر الطيران، الأنشطة، والنفقات اليومية.

قالت إنها لاحظت زيادة في الأسعار هذا العام ولاحظت أيضًا وجود العديد من المنتجات والخدمات تترجم للعربية، في حين كانت في السابق تقتصر على اللغة التركية فقط. تعتقد أن ذلك بسبب تحفّظ العرب عن السفر إلى تركيا.

وفقًا لأرقام وزارة الثقافة والسياحة التركية، شهدت أعداد السياح العرب في تركيا تراجعًا بين 20 إلى 40 في المئة خلال السنتين الماضيتين. ورغم ذلك، قالت حليمة إنها استمتعت بالرحلة وتطمح إلى تكرارها في العام المقبل.