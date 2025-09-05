عائلات في رأس الخيمة تنفق حتى 9 آلاف درهم على التسوق بالجملة

عزا بيرموديز هذا التوجه إلى عاملين رئيسيين: العروض الترويجية الجذابة وانخفاض الأسعار. حيث تُقدم المتاجر الكبرى عروضًا أسبوعية وشهرية للسلع الأساسية، بما في ذلك الأرز والزيت والمنتجات الطازجة ومنتجات العناية الشخصية. ولا تلبي هذه العروض احتياجات العملاء فحسب، بل تزيد أيضًا من متوسط حجم سلة التسوق. وأشار بيرموديز إلى أنه "عندما يكون السعر مناسبًا، لا تشتري العائلات صندوق دجاج واحدًا فحسب، بل صندوقين أو ثلاثة".