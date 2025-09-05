عائلات في رأس الخيمة تنفق حتى 9 آلاف درهم على التسوق بالجملة

تشهد أسواق رأس الخيمة ارتفاعاً في إنفاق المستهلكين، حيث تملأ الأسر عربات التسوق خلال فترات العروض الترويجية.
وقال كارلوس فيتاس بيرموديز المدير العام لشركة الأسواق الوطنية في لصحيفة خليج تايمز إن بعض المتسوقين ينفقون ما يصل إلى 9 آلاف درهم في رحلة واحدة للتسوق من البقالة، وهو ما يعكس الشعبية المتزايدة للتسوق بالجملة في الإمارة.
وأوضح بيرموديز أن سلوك المستهلك في رأس الخيمة يختلف اختلافًا كبيرًا عن سلوكه في الإمارات الأخرى. وأضاف: "هنا، العائلات أكبر حجمًا، حيث تعيش عدة أجيال معًا تحت سقف واحد. هذا يعني أنهم يشترون بكميات كبيرة صناديق الدجاج، وأكياس الأرز سعة 25 كجم، وصناديق المياه كاملة، بدلًا من شراء سلعة واحدة".
عزا بيرموديز هذا التوجه إلى عاملين رئيسيين: العروض الترويجية الجذابة وانخفاض الأسعار. حيث تُقدم المتاجر الكبرى عروضًا أسبوعية وشهرية للسلع الأساسية، بما في ذلك الأرز والزيت والمنتجات الطازجة ومنتجات العناية الشخصية. ولا تلبي هذه العروض احتياجات العملاء فحسب، بل تزيد أيضًا من متوسط حجم سلة التسوق. وأشار بيرموديز إلى أنه "عندما يكون السعر مناسبًا، لا تشتري العائلات صندوق دجاج واحدًا فحسب، بل صندوقين أو ثلاثة".
لا تزال المنتجات الطازجة، كالدجاج والبيض والفواكه، تتصدر قائمة المتسوقين. كما يعزز موسم العودة إلى المدارس الطلب على الوجبات الخفيفة الصحية، كالتفاح والكيوي، بالإضافة إلى الأطعمة الجاهزة لعلب غداء الأطفال.
أكد بيرموديز أن أنماط التسوق في رأس الخيمة متجذرة في التقاليد. "على عكس الإمارات الأخرى حيث تزداد شعبية الأطعمة الجاهزة، فلا تزال العائلات في رأس الخيمة تُعطي الأولوية للطهي المنزلي، مما يؤدي إلى شراء كميات أكبر وأكثر تواتراً للمكونات الخام."
قال جيثين جاناردانان، رئيس قسم في الحوت هايبرمارت، إن التغيرات الموسمية تلعب دورًا هامًا في تحديد حجم الطلب. وأضاف: "خلال شهر رمضان، تختلف الاحتياجات تمامًا عن موسم العودة إلى المدارس، حيث تبحث العائلات عن اللوازم المدرسية والمواد الغذائية الأساسية بعد عودتهم من العطلات".
وفقًا لجاناردانان، تُعدّ منتجات مثل أرز غوتام والجبن والدجاج المجمد من بين أكثر المنتجات مبيعًا باستمرار. عادةً ما تتركز العروض الترويجية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تتجمع العائلات للتسوق معًا، وغالبًا ما تُقدّم في حزم، مثل عروض "اشترِ واحدًا واحصل على الثاني مجانًا".
وأضاف أن نمط الحياة العائلي في رأس الخيمة يُفسر الارتفاع المطرد في مبيعات الهايبر ماركت. وقال: "غالبًا ما يأتي الناس مع عائلاتهم، مما زاد من عدد المتسوقين. وبالمقارنة مع الماضي، نمت المبيعات مع ازدياد عدد السكان واستمرار توسع المدينة".
أصبح التسوق بكميات كبيرة وسيلة عملية لإدارة النفقات المتزايدة. بشراء الضروريات كالأرز والدجاج وزيت الطهي بكميات كبيرة خلال العروض الترويجية الشهرية، يمكن للعائلات ترشيد ميزانياتها وتخزينها لفترات أطول. هذا النهج لا يقلل فقط من تكرار زيارات التسوق، بل يوفر أيضًا وفورات كبيرة، وهذا ما يفسر إنفاق بعض العائلات آلاف الدراهم في زيارة واحدة.
أشار جاناردانان إلى أن المتاجر الكبرى تعمل الآن كوجهات شاملة، حيث لا تقتصر على البقالة فحسب، بل تشمل أيضًا الإلكترونيات والملابس والأدوات المنزلية. ويُعد ضمان النضارة جزءًا أساسيًا من العمليات، حيث تُزال المنتجات التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء من الرفوف.
قال بيرموديز: "لا تقتصر فروع هايبر ماركت رأس الخيمة على الأسعار المنخفضة فحسب، بل تتميز أيضًا بالجودة العالية والعلامات التجارية الموثوقة وتلبية الاحتياجات الفريدة للعائلات الكبيرة. ولهذا السبب يواصل العملاء العودة إلينا".
قالت أماني المسافري، المقيمة في رأس الخيمة، إن محلات السوبر ماركت أصبحت وجهتها المفضلة للتسوق العائلي، مع العروض الترويجية التي تحدث فرقاً ملحوظاً في إنفاق الأسر.
أوضحت أماني: "أتسوق شهريًا لأن العروض دائمًا أفضل مقارنةً بالمتاجر الأخرى. في بعض الأماكن، قد تشتري منتجًا واحدًا، لكن هنا تحصل على ثلاثة منتجات بنفس السعر تقريبًا. لهذا السبب أفضل الهايبر ماركت، فهي توفر كل شيء بأسعار معقولة."
يقول المتسوقون في رأس الخيمة إن الراحة هي السبب الرئيسي الذي يدفعهم للتوجه إلى الهايبر ماركت. وأوضح عبد الله عبد الرحمن الجلاف أن إمكانية العثور على كل شيء تحت سقف واحد تُحدث فرقًا كبيرًا في روتينه اليومي. وقال: "التسوق في مكان واحد يوفر لي الكثير من الوقت. أفضل الحصول على كل شيء هنا على الذهاب إلى متاجر متعددة، والجودة دائمًا تُلبي توقعاتي".