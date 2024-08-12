ظهور نادر لطائر النورس المتوسطي بدبي بعد 28 عاماً

ويبلغ طول طائر النورس المتوسطي من طرف منقاره إلى ذيله ما بين 36 و38 سم، ويزن ما بين 215 و350 جراماً، وفقاً لموقع birdsoftheworld.org.

وتم تسجيل أول مشاهدة لهذا النوع في دولة الإمارات العربية المتحدة في 27 ديسمبر 1996، في محمية واسط الطبيعية في الشارقة.

وسلط خان الضوء على السمات المميزة للطائر، بما في ذلك مظهره الممتلئ ومنقاره الأقوى وأرجله الأطول وقناع عينه الداكن الفريد. وعلى الرغم من تشابهه مع طائر النورس ذي الرأس الأسود الشائع، يمكن تمييز طائر النورس المتوسطي من خلال افتقاره إلى الريش الأسود على الأجنحة ومنقاره الأكثر سمكاً مع شريط داكن بالقرب من الطرف، كما قال خان.

وأوضح أن شكله الفريد وقناع العين الداكن والحلقة الطرفية على المنقار تمكننا من التعرف عليه بسهولة.