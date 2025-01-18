ظهور أول فريق نسائي إماراتي في الرياضات الإلكترونية في بطولة العالم بالرياض

اكتشفت فاطمة الأنصاري، التي تنحدر أيضًا من الشارقة، حبها للألعاب أثناء لعب الألعاب غير الرسمية على جهاز iPad الخاص بها. وأوضحت: "كنت أستكمل جميع الألعاب، لكن Mobile Legends كانت أول لعبة عبر الإنترنت ألعبها. لقد اكتشفتها بالصدفة. أثناء مشاهدتي لـ League of Legends، تساءلت لماذا لا توجد لعبة مماثلة متاحة للجوال. وبعد بعض البحث، وجدنا Mobile Legends، وهنا بدأت الأمور في الانطلاق".