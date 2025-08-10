طيران "الهند إكسبريس" يُقدم تذاكر مخفضة بأسعار تبدأ من 53 درهماً

أعلنت شركة طيران الهند إكسبريس عن أسعار مخفضة للرحلات الجوية عشية الذكرى 79 للاستقلال، حيث تبدأ الأسعار المحلية والدولية من 1279 روبية هندية (53.50 درهم إماراتي) و4279 روبية هندية (179 درهم إماراتي) على التوالي.

وكجزء من حملة "بيع الحرية" الكبرى، تقدم شركة الطيران الاقتصادي الهندية خمسة ملايين مقعد عبر الرحلات الداخلية والدولية، بما في ذلك وجهات في الإمارات العربية المتحدة.

يستفيد من هذه الخدمة أكثر من 3.7 مليون مواطن هندي يقيمون ويعملون في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى ملايين السياح الذين يزورون الإمارات ودولًا أخرى. تربط هذه الخدمة دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة بمدن في أنحاء الهند.

بأسطول مكون من 116 طائرة، تقوم الشركة بتشغيل أكثر من 500 رحلة يومية، تربط 38 وجهة محلية و17 وجهة دولية.

تم افتتاح العرض حصريًا على موقع شركة الطيران وتطبيقها يوم الأحد 10 أغسطس، وسيكون متاحًا عبر جميع قنوات الحجز الرئيسية حتى 15 أغسطس 2025. السفر بموجب هذا العرض صالح من 19 أغسطس 2025 إلى 31 مارس 2026، بما في ذلك أونام ودورجا بوجا وديباوالي وعيد الميلاد والعطلات الأخرى.

أعلنت شركة الطيران أن أسعار تذاكر "إكسبرس فاليو"، التي تشمل وزنًا قياسيًا للأمتعة المسجلة، تبدأ من 1,379 روبية هندية للرحلات الداخلية و4,479 روبية هندية للرحلات الدولية. وأضافت الشركة أنها تقدم أيضًا أسعارًا ومزايا خاصة للطلاب وكبار السن وأفراد القوات المسلحة وعائلاتهم.