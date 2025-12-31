طيران الإمارات 2025..أربعون عاماً من الريادة وصياغة مستقبل السفر بتميز

لم يكن عام 2025 مجرد عام عابر في مسيرة طيران الإمارات، بل كان عاماً أعادت فيه الناقلة صياغة ملامحها بنشاط. فمن الطائرات والأسواق الجديدة إلى الاتصال الأسرع، والأثر المجتمعي الأعمق، والابتكارات الجريئة في الخدمات، أمضت طيران الإمارات العام في إعادة تعريف ما يعنيه شعار "تمتع بالسفر بتميز" على أرض الواقع.
نقلت طيران الإمارات 55.6 مليون عميل، وحلقت حول الأرض 29,290 مرة عبر ما يقرب من 180,580 رحلة، وأبرمت طلبيات لشراء 73 طائرة جديدة. واحتفلت الناقلة بمرور 40 عاماً على انطلاق عملياتها في أكتوبر، لكن القصة الحقيقية لعام 2025 تتجاوز هذا المعلم التاريخي، حيث ترسم طيران الإمارات ملامح مستقبل "السفر بتميز".
من الدرجة السياحية الممتازة، وإنترنت "ستارلينك"، إلى التوسع العالمي — إليكم أبرز 10 محطات بارزة في عام 2025 للناقلة التي تتخذ من دبي مقراً لها:
انطلاق طائرة الإمارات A350
دخلت أول طائرة إيرباص A350 تابعة لطيران الإمارات الخدمة التجارية في أوائل يناير برحلتها الأولى إلى إدنبرة. وتوسعت شبكة طائرات A350 بسرعة منذ ذلك الحين؛ حيث تسير الآن 16 طائرة من هذا الطراز إلى 18 مدينة، لتربط المسافرين براحة تامة عبر أوروبا، وغرب آسيا، والشرق الأوسط، وأستراليا، وقريباً الأمريكتين عند تدشين وجهة مونتريال في فبراير 2026.
التوجه شرقاً
شهد عام 2025 مضاعفة طيران الإمارات لحضورها في آسيا مع إطلاق وجهتين جديدتين في البر الرئيسي للصين، هما شينزين وهانغتشو، عبر رحلات يومية مباشرة، بالإضافة إلى خدمات إلى دانانغ في فيتنام وسييم ريب في كمبوديا عبر بانكوك. وعملت الناقلة على تلبية الطلب المتزايد على السفر والتجارة عبر شرق آسيا والصين مع نمو النشاط التجاري في المنطقة.
المزيد من الدرجة الاقتصادية الممتازة، استجابة للطلب
خلال عام 2025، أضافت طيران الإمارات المزيد من طائرات إيرباص A350 من الجيل الجديد، وطائرات إيرباص A380 وبوينج 777 التي تمت إعادة تحديثها، وتتميز جميعها بمقصورة "الدرجة السياحية الممتازة" الحائزة على جوائز. واليوم، تخدم الناقلة ما يقرب من 70 مدينة بأكثر من 100 طائرة مجهزة بأحدث التصاميم الداخلية، وهو ما يمثل حوالي 40% من أسطول الركاب التابع لها.
سرعة البرق مع ستارلينك
تماشياً مع فلسفتها لتقديم تجربة فائقة عبر أسطولها، أعلنت طيران الإمارات عن إدخال خدمة إنترنت "ستارلينك" في 232 طائرة خلال شهر نوفمبر في معرض دبي للطيران. وبدءاً من طائرات بوينج 777، سيتوسع البرنامج سريعاً لتصبح طيران الإمارات أول شركة طيران في العالم تمتلك طائرات A380 مجهزة بـ "ستارلينك" في أوائل عام 2026. وستقوم الناقلة بتركيب الخدمة في حوالي 11 طائرة شهرياً، وبحلول نهاية العام المقبل، ستوفر أكثر من 123 طائرة للعملاء اتصالاً مجانياً فائق السرعة للبث المباشر، والألعاب، والعمل، والتصفح في جميع درجات السفر.
توحيد المشجعين المتحمسين من خلال الرياضة
أعلنت طيران الإمارات عن تسع صفقات وتجديدات كبرى في الرعاية الرياضية في عام 2025، مما جعلها واحدة من أكثر الرعاة الرياضيين ظهوراً في العالم حتى عقد الثلاثينيات. فمن خلال شراكة رئيسية لمدة سبع سنوات مع نادي بايرن ميونيخ، أصبحت طيران الإمارات "شريكاً بلاتينياً" للعملاق الألماني، مما مثل عودة رفيعة المستوى للناقلة إلى الدوري الألماني (البوندسليجا).
كما وقعت طيران الإمارات تمديداً تاريخياً لعقدها مع "وورلد روجبي" (World Rugby) حتى عام 2035، وهو أطول التزام في تاريخ الرعاية للناقلة الممتد لـ 40 عاماً، وأول شراكة بلاتينية على الإطلاق في رياضة الروجبي. كما أبرمت شراكة جديدة تماماً مع "نادي الروجبي الأوروبي المحترف" (EPCR)، لدعم أرقى مسابقات أندية الروجبي في القارة للوصول إلى أكثر من 70 مليون مشجع حول العالم.
وشملت الصفقات البارزة الأخرى أن تصبح الراعي الرئيسي الرسمي لفريق ريال مدريد لكرة السلة، وتجديد شراكتها المستمرة منذ 18 عاماً مع نادي إيه سي ميلان، وتمديد العقود مع نادي أولمبيك ليون وجولة رابطة محترفي التنس (ATP Tour) حتى عام 2030، وفريق "الإمارات XRG" للدراجات. وقد عززت هذه الصفقات محفظة طيران الإمارات الرياضية التي تشمل نخبة أندية كرة القدم، والروجبي الدولي، وكرة السلة للمحترفين، وبطولات التنس الكبرى (جراند سلام)، وركوب الدراجات للمحترفين، وغيرها.
من الباب إلى الباب، أسرع مع "الإمارات كوريير إكسبريس"
أطلقت الناقلة خدمة "الإمارات كوريير إكسبريس" (Emirates Courier Express)، واضعةً معايير جديدة في التوصيل العابر للحدود عبر شحن الطرود مباشرة على أسطول طائرات الركاب بدلاً من توجيهها عبر مراكز متعددة. وبعد وقت قصير من الإطلاق، أضافت الخدمة أستراليا وألمانيا إلى شبكتها، وهي تخدم الآن 10 أسواق دولية، مع خطط لمزيد من التوسع في عام 2026. وحتى الآن، تعاملت الناقلة مع أكثر من 50 ألف طرد وحققت متوسط زمن توصيل قدره ثلاثة أيام عبر مساراتها.
احتفال برنامج سكاي واردز التابع لطيران الإمارات بمرور 25 عامًا
احتفل برنامج "سكاي واردز طيران الإمارات" بيوبيله الفضي في عام 2025، مع كسوة خاصة لطائرة A380 وفعاليات استمرت شهراً كاملاً لأعضائه. ويضم البرنامج الحائز على جوائز الآن 37 مليون عضو من 190 دولة. وخلال العشرين عاماً الماضية، وزع البرنامج ما يقرب من 400 مليار ميل عبر أكثر من 100 شريك في 1400 وجهة طيران و30 ألف فندق، حيث يقوم الأعضاء باستبدال الأميال بأكثر من 800 مكافأة طيران يومياً وتتم ترقية واحدة كل دقيقة. وتؤكد هذه المحطة مكانة البرنامج كواحد من أكثر منصات الولاء قيمة في صناعة الطيران التجاري، حيث ينضم إليه 78 ألف عضو جديد أسبوعياً.
مبادرة "أمتعة من أجل الأطفال" تصل إلى الآلاف
في عام 2025، قامت مبادرة المسؤولية الاجتماعية "Aircrafted KIDS" من طيران الإمارات بتوزيع أكثر من 3700 حقيبة ظهر مصنوعة يدوياً على الأطفال الأقل حظاً في ثماني دول في أفريقيا وغرب آسيا والشرق الأوسط، بالتعاون مع أكثر من عشر منظمات غير حكومية تدعم التعليم. وسلم البرنامج أكثر من 1300 حقيبة في أفريقيا (زامبيا، زيمبابوي، إثيوبيا)، و700 حقيبة في آسيا (الهند، بنغلاديش، باكستان)، وأكثر من 1600 حقيبة في الشرق الأوسط (مصر والأردن)، مع تزويد كل حقيبة بالقرطاسية الأساسية وكتب من مصادر محلية. وقد تم صنع هذه الحقائب يدوياً من قبل فريق "مساعدي صيانة الهندسة" في طيران الإمارات، باستخدام أكثر من 50 ألف كيلوغرام من المواد المعاد تدويرها، بما في ذلك أقمشة المقاعد التي تم إنقاذها من برنامج تحديث الطائرات. وتعتزم الناقلة نقل هذه المبادرة إلى المزيد من الدول في عام 2026.
أولويات السفر الميسرة
أصبحت طيران الإمارات أول شركة طيران في العالم "معتمدة لمرضى التوحد" (Autism Certified Airline™)، مع تدريب أكثر من 30 ألفاً من أفراد طاقم الطائرة والموظفين الأرضيين لدعم العملاء المصابين بالتوحد والحساسية الحسية. وأطلقت الناقلة "مركز السفر الميسّر والشامل" على موقعها الإلكتروني مع ميزات تصفح صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة، وأدلة حسية رقمية، ودعم منظم حسب نوع الإعاقة أو مرحلة الرحلة.
كما قدمت طيران الإمارات برامج "بروفة السفر" في 17 مدينة عالمياً، مما يتيح للأطفال المصابين بالتوحد التدرب على رحلة المطار قبل الرحلات الحقيقية. ويساعد طرح منتجات حسية جديدة وألعاب تململ (fidget toys) على متن الطائرة الركاب ذوي التنوع العصبي على التعامل مع التحفيز الزائد أثناء السفر.
وتشمل تحسينات الخدمة في عام 2025 مرتبة ذات غطاء معتمدة للسلامة في درجة الأعمال لتقليل الحاجة إلى الحركة في منتصف الرحلة للعملاء الذين يعانون من إعاقات حركية شديدة، وتوفير أكثر من 600 فيلم مع ترجمة نصية (closed captions) و200 فيلم بوصف صوتي على نظام "ice" للترفيه الجوي للعملاء الذين يعانون من ضعف البصر والسمع. كما عملت طيران الإمارات على ضمان تصميم خالٍ من العوائق واستخدام التقنيات الحيوية (البيومترية) في مطار دبي الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتخطط لإطلاق أسطول من 10 مركبات ليموزين مجهزة للكراسي المتحركة بحلول أوائل عام 2026.
"تمتع بالسفر بتميز" – التزام واستثمار مستمر
على مدار الـ 12 شهراً الماضية، ارتقت طيران الإمارات بتجربة السفر الفاخرة والعائلية بمجموعة من التحسينات في الجو وعلى الأرض. ففي يوليو، افتتحت الناقلة "الإمارات فيرست" (Emirates First)، وهي منطقة تسجيل وصول خاصة وحصرية في المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي تتميز بمقاعد فخمة وأجواء عصرية، مع إنجاز إجراءات السفر السريعة أثناء الجلوس، لضمان تجربة سلسة لركاب الدرجة الأولى وأعضاء "سكاي واردز" الفئة البلاتينية.
كما كشفت الناقلة عن تفاصيل خدمة الدرجة الأولى المطورة على متن الطائرة، بما في ذلك قوائم طعام تذكارية تستعرض تراث الطهي، وأوعية تقديم الكافيار من تصميم "روبرت ويلش" لخدمة الكافيار غير المحدودة، وألواح الجبن الريفية.
واستثماراً في ضيافة الفخامة، افتتحت طيران الإمارات "مركز التميز للضيافة" في دبي لتدريب ما يقرب من 25 ألفاً من أفراد طاقم الطائرة على معايير ضيافة "ميشلان"، ويضم مطعماً فاخراً غامراً ومطابخ عرض وفصولاً دراسية مدعومة بالتكنولوجيا.
وعلى متن الطائرة، قدمت طيران الإمارات 12 لعبة وحقيبة جديدة قابلة للجمع للأطفال عبر ثلاث فئات عمرية مصنوعة من مواد معاد تدويرها بنسبة 50% على الأقل، ومستوحاة من شراكات الناقلة الرياضية العالمية.
توجت طيران الإمارات العام بـ 25 جائزة، بما في ذلك لقب "أفضل شركة طيران في العالم" للسنة الثامنة على التوالي في جوائز "ULTRAs"، وأفضل شركة طيران دولية وأفضل درجة أولى دولية من "فوربس ترافيل جايد"، وأفضل شركة طيران للمسافات الطويلة من "ذا تلغراف"، وأفضل شركة طيران في العالم للسنة الـ 12 على التوالي من "بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط". كما حصلت طيران الإمارات على جائزة "أفضل ترفيه عالمي" من "APEX" لنظامها "ice"، وجائزة المستوى العالمي (World Class) لتجربة العملاء الشاملة، من بين العديد من التقديرات الأخرى.