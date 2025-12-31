طيران الإمارات 2025..أربعون عاماً من الريادة وصياغة مستقبل السفر بتميز

في عام 2025، قامت مبادرة المسؤولية الاجتماعية "Aircrafted KIDS" من طيران الإمارات بتوزيع أكثر من 3700 حقيبة ظهر مصنوعة يدوياً على الأطفال الأقل حظاً في ثماني دول في أفريقيا وغرب آسيا والشرق الأوسط، بالتعاون مع أكثر من عشر منظمات غير حكومية تدعم التعليم. وسلم البرنامج أكثر من 1300 حقيبة في أفريقيا (زامبيا، زيمبابوي، إثيوبيا)، و700 حقيبة في آسيا (الهند، بنغلاديش، باكستان)، وأكثر من 1600 حقيبة في الشرق الأوسط (مصر والأردن)، مع تزويد كل حقيبة بالقرطاسية الأساسية وكتب من مصادر محلية. وقد تم صنع هذه الحقائب يدوياً من قبل فريق "مساعدي صيانة الهندسة" في طيران الإمارات، باستخدام أكثر من 50 ألف كيلوغرام من المواد المعاد تدويرها، بما في ذلك أقمشة المقاعد التي تم إنقاذها من برنامج تحديث الطائرات. وتعتزم الناقلة نقل هذه المبادرة إلى المزيد من الدول في عام 2026.