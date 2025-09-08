"طيران الإمارات" يحول أجزاء الطائرات إلى عمل فني

أعلنت شركة طيران الإمارات عن تحويل أجزاء من طائراتها المتقادمة إلى عمل فني على شكل رأس حصان، حيث تم تصميمه وتصنيعه محليًا في دبي. يعكس هذا العمل الفني تراث الدولة ويبرز إمكانيات إعادة تدوير المواد القديمة لصنع شيء جديد ومبتكر.
وتأتي هذه المبادرة في سياق جهود متواصلة لتعزيز الاستدامة والابتكار، حيث لم تكن هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها الإمارات مواد من طائراتها لصنع منتجات جديدة، ففي أبريل أطلقت الشركة حقائب ظهر محدودة الإصدار مصنوعة من مواد معاد تدويرها من 191 طائرة.
وقد تم جمع 50,000 كيلوجرام من المواد لإنتاج هذه الحقائب التي تم إرسالها إلى طلاب في إفريقيا لدعم التعليم للمحتاجين، وحظي هذا المشروع بإشادة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي وصفها بالمبادرة الجميلة وأعاد نشر الفيديو الخاص بها على منصات التواصل الاجتماعي.
هذه المبادرات تعكس التزام الإمارات بالاستدامة وتحويل المخلفات إلى مشاريع فنية ومجتمعية ذات قيمة.