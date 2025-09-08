"طيران الإمارات" يحول أجزاء الطائرات إلى عمل فني

وقد تم جمع 50,000 كيلوجرام من المواد لإنتاج هذه الحقائب التي تم إرسالها إلى طلاب في إفريقيا لدعم التعليم للمحتاجين، وحظي هذا المشروع بإشادة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي وصفها بالمبادرة الجميلة وأعاد نشر الفيديو الخاص بها على منصات التواصل الاجتماعي.