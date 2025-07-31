طيران الإمارات لتموين الطائرات تفتتح منشأة بـ 160 مليون درهم وتُعين 400 موظف

أعلنت شركة الإمارات لتموين الطائرات اليوم عن وضع حجر الأساس لمنشأة جديدة لغسيل الملابس "لينينكرافت" بقيمة 160 مليون درهم في مجمع دبي للاستثمار، مما سيخلق 400 فرصة عمل مباشرة.
وسيعمل الموقع الجديد على زيادة القدرة التشغيلية لشركة لينينكرافت بنسبة تزيد عن 50 بالمائة، ويساعد في تلبية الطلب المتزايد في قطاعات الضيافة والطيران والرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
سيضيف مرفق لينينكرافت الجديد 150 طنًا من الطاقة الإنتاجية اليومية إلى شبكته الحالية، التي تعالج حاليًا 280 طنًا يوميًا عبر أربعة مواقع. وسيضم المرفق وحدتين نموذجيتين لغسيل الملابس بالجملة، بطاقة إجمالية تبلغ 142 طنًا يوميًا، ومصنعًا متخصصًا للملابس قادرًا على معالجة أكثر من 28,000 قطعة يوميًا.
قال شهريار نوابي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتموين الطائرات: "يعكس هذا الاستثمار الجريء حجم الفرص المتاحة في السوق وعزمنا على قيادة هذا القطاع نحو التقدم. فمن خلال هذه المنشأة المتطورة، لا نكتفي بزيادة الطاقة الاستيعابية فحسب، بل نضع معايير جديدة من خلال التقنيات الذكية والتركيز الشديد على الاستدامة".
يضمن نظام التكرار المدمج في المنشأة عبر العمليات الرئيسية استمرارية العمليات، حتى خلال أوقات الذروة. وفي الوقت نفسه، يتضمن أنظمة موفرة للطاقة لتقليل الأثر البيئي.
مع توقع إضافة أكثر من 10,000 غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2027، واستضافة فعاليات دولية كبرى، وبدء توسعة مطار دبي، من المتوقع أن يشهد الطلب على خدمات غسيل الملابس واسعة النطاق ارتفاعًا حادًا. وفي الوقت نفسه، تشهد احتياجات زي الموظفين وخدمات غسيل الملابس المؤسسية نموًا مطردًا في القطاعين العام والخاص، مما يعزز الحاجة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية والابتكار.
وتوظف الشركة 1300 شخص، وتمتلك قاعدة عملاء تضم أكثر من 100 عميل في قطاعات الطيران والضيافة والرعاية الصحية وملابس العمل المؤسسية.
شركة الإمارات لتموين الطائرات مملوكة بنسبة 90% لطيران الإمارات، بينما تمتلك مؤسسة مطارات دبي الحصص المتبقية. كما تقدم الشركة خدماتها لشركات طيران أخرى تعمل في مطار دبي الدولي، وتخدم حاليًا أكثر من 100 شركة طيران.
في 22 يوليو، أعلنت مجموعة الإمارات - الشركة الأم لشركة طيران الإمارات لتموين الطائرات - أنها أطلقت حملة عالمية لاستقطاب المواهب حيث تتطلع إلى توظيف 17300 شخص في 350 دورًا.
تشمل هذه الوظائف جميع الجوانب والوظائف والعمليات في طيران الإمارات ودناتا، الشركة العالمية الرائدة في خدمات السفر الجوي. وأعلنت الشركة عن حاجتها لمئات الموظفين الجدد في بعض الوظائف، بما في ذلك طاقم الضيافة، والطيارين، والمهندسين، وفرق المبيعات والتجارة، وخدمة العملاء، والمناولة الأرضية، والتموين، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والشؤون المالية. وتتطلع دناتا إلى توظيف أكثر من 4000 متخصص في الشحن والتموين والمناولة الأرضية.
منذ عام 2022، قامت المجموعة بتوظيف أكثر من 41 ألف متخصص موهوب، بما في ذلك ما يقرب من 27 ألفًا في أدوار تشغيلية مختلفة، والآن لديها قوة عاملة قوامها 121 ألف موظف.