طيران الإمارات لتموين الطائرات تفتتح منشأة بـ 160 مليون درهم وتُعين 400 موظف

سيضيف مرفق لينينكرافت الجديد 150 طنًا من الطاقة الإنتاجية اليومية إلى شبكته الحالية، التي تعالج حاليًا 280 طنًا يوميًا عبر أربعة مواقع. وسيضم المرفق وحدتين نموذجيتين لغسيل الملابس بالجملة، بطاقة إجمالية تبلغ 142 طنًا يوميًا، ومصنعًا متخصصًا للملابس قادرًا على معالجة أكثر من 28,000 قطعة يوميًا.