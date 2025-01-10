طيران الإمارات: لا تأثير لحرائق كاليفورنيا على رحلات دبي-لوس أنجلوس
أكد متحدث باسم شركة طيران الإمارات لصحيفة خليج تايمز يوم الجمعة أن حرائق الغابات التي تجتاح أجزاء من جنوب كاليفورنيا لا تؤثر على الرحلات الجوية بين دبي ومطار لوس أنجلوس الدولي عبر طيران الإمارات.
وقالت طيران الإمارات: "لا يوجد أي تأثير على عملياتنا في مطار لوس أنجلوس الدولي، ومع ذلك فإننا نواصل مراقبة التطورات".
أعلن مطار لوس أنجلوس الدولي، وهو المطار الرئيسي في لوس أنجلوس، والذي يبعد أكثر من 16 كيلومتراً عن باسيفيك باليسيدس، حيث اندلع أكبر حريق، أنه مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، على موقعه الإلكتروني. وأضاف: "يجب على الركاب التحقق من حالة رحلاتهم مباشرة مع شركات الطيران الخاصة بهم".
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن المطارات المحلية في جميع أنحاء لوس أنجلوس، بما في ذلك مطار هوليوود بوربانك، ظلت مفتوحة أيضاً.
وفي الوقت نفسه، أسفرت حرائق الغابات في لوس أنجلوس عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص. وصدرت أوامر بإخلاء عدة أحياء في مختلف أنحاء المدينة مع استمرار انتشار الحرائق، التي اندلعت يوم الثلاثاء بسرعة، بسبب الرياح العاتية.