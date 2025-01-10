طيران الإمارات: لا تأثير لحرائق كاليفورنيا على رحلات دبي-لوس أنجلوس

أعلن مطار لوس أنجلوس الدولي، وهو المطار الرئيسي في لوس أنجلوس، والذي يبعد أكثر من 16 كيلومتراً عن باسيفيك باليسيدس، حيث اندلع أكبر حريق، أنه مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، على موقعه الإلكتروني. وأضاف: "يجب على الركاب التحقق من حالة رحلاتهم مباشرة مع شركات الطيران الخاصة بهم".