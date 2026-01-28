طيران الإمارات: عملياتنا مستمرة كالمعتاد رغم التوترات الإقليمية

وخلال إيجاز إعلامي في دبي، ذكر عادل الرضا، نائب الرئيس والمدير العملياتي في طيران الإمارات، أنه لم يطرأ أي تأثير على حجم الطلب نتيجة التوترات الإقليمية، وأن العمل يسير كالمعتاد بالنسبة لشركة الطيران الرائدة في دبي. وصرح للصحفيين قائلاً: "من الصعب جداً بالنسبة لنا التنبؤ بأي نتائج، ولكن حتى الآن، لم نلمس أي تأثير على الطلب. عملياتنا طبيعية وتسير وفقاً للمواعيد المحددة".