طيران الإمارات: عملياتنا مستمرة كالمعتاد رغم التوترات الإقليمية

قال مسؤول كبير يوم الأربعاء إن طيران الإمارات تُسيّر رحلاتها حسب الجدول الزمني على الرغم من التوترات الأمريكية الإيرانية، متجاوزة أي مخاوف بشأن الصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
وخلال إيجاز إعلامي في دبي، ذكر عادل الرضا، نائب الرئيس والمدير العملياتي في طيران الإمارات، أنه لم يطرأ أي تأثير على حجم الطلب نتيجة التوترات الإقليمية، وأن العمل يسير كالمعتاد بالنسبة لشركة الطيران الرائدة في دبي. وصرح للصحفيين قائلاً: "من الصعب جداً بالنسبة لنا التنبؤ بأي نتائج، ولكن حتى الآن، لم نلمس أي تأثير على الطلب. عملياتنا طبيعية وتسير وفقاً للمواعيد المحددة".
حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إيران مجدداً على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإبرام اتفاق بشأن الأسلحة النووية، وإلا فإن الهجوم الأمريكي القادم سيكون أسوأ بكثير. وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "نأمل أن تأتي إيران بسرعة إلى ’طاولة المفاوضات‘ وتتفاوض على صفقة عادلة ومنصفة - لا أسلحة نووية - تكون جيدة لجميع الأطراف. الوقت ينفد؛ إنه حقاً جوهر المسألة!".
قامت بعض شركات الطيران الآسيوية والأوروبية بتعليق وإعادة توجيه رحلاتها في الشرق الأوسط، خوفاً من تصاعد التوترات في أي وقت بين الولايات المتحدة وإيران. حيث علقت شركة "كي إل إم" الهولندية وشركة "لوفتهانزا" الألمانية رحلاتهما الإقليمية. وبالمثل، ألغت شركة "إنديغو" الهندية رحلات دولية مختارة وسط مخاوف أمنية.
كما كانت "فلاي دبي" قد علقت رحلاتها إلى إيران لبضعة أيام. وعقب الرضا قائلاً: "تمتلك شركات الطيران الأخرى طرقاً مختلفة لتقييم الموقف. فمن الأسهل إيقاف رحلة واحدة إلى وجهة معينة بدلاً من التعامل مع تعليق الشبكة بالكامل".
يذكر أن طيران الإمارات، التي صُنفت مؤخراً ضمن أكثر شركات الطيران أماناً في العالم، تمتلك شبكة واسعة تمتد عبر آسيا، أفريقيا، أوروبا، الأمريكتين، أستراليا والشرق الأوسط.