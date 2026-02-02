طيران الإمارات تنفي وجود خطط مؤكدة للعودة إلى تل أبيب

قالت شركة طيران الإمارات يوم الاثنين إنه لا توجد “خطط مؤكدة” لاستئناف الرحلات الجوية إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب.
وكانت وكالة بلومبرج قد ذكرت في وقت سابق أن الناقلة الرسمية لدبي "تستعد لاستئناف رحلاتها إلى تل أبيب".
وقال متحدث باسم طيران الإمارات في بيان لصحيفة "خليج تايمز": "يمكن لطيران الإمارات أن تؤكد أن الخدمات من وإلى تل أبيب لا تزال معلقة، ولا توجد خطط مؤكدة لاستئناف العمليات".
وكانت أكبر شركة طيران دولية في العالم قد علقت عملياتها إلى مطار بن غوريون منذ ما يقرب من عامين بسبب الصراعات العسكرية التي تشمل إسرائيل ودول إقليمية أخرى.
وتتصاعد التوترات في الشرق الأوسط مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمهاجمة إيران. كما حذرت طهران الولايات المتحدة وإسرائيل من أن قواتها في حالة تأهب قصوى عقب الانتشار العسكري الأمريكي المكثف في الشرق الأوسط.
ومع ذلك، قالت طيران الإمارات إن الركاب يمكنهم اختيار السفر مع "فلاي دبي"، التي تشغل حالياً رحلات مباشرة إلى إسرائيل، حيث تمتلك اتفاقية مشاركة بالرمز مع الناقلة الأصغر في دبي.
وجاء في البيان: "يمكن للعملاء السفر عبر شريكنا في الرمز (فلاي دبي)، حيث يمكنهم مواصلة رحلاتهم مع طيران الإمارات إلى شبكتنا التي تضم أكثر من 150 مدينة".