طيران الإمارات تلغي رحلاتها إلى مدغشقر وسط اضطرابات مدنية في العاصمة

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين، معظمهم من الشباب، في أنتاناناريفو، الذين كانوا يسيرون ويرفعون لافتات، وفقًا لشاهد من رويترز. وفي خضم الاحتجاجات، نُهب مركز تسوق كبير في العاصمة ثم أُحرق، كما نُهبت منازل نائبين وخُربت، وفقًا لشاهد رويترز.