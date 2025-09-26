الإمارات

طيران الإمارات تلغي رحلاتها إلى مدغشقر وسط اضطرابات مدنية في العاصمة

هزت الاحتجاجات مدينة أنتاناناريفو بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر ونقص المياه، مما أدى إلى فرض حظر تجوال
الصورة: ملف KT

في ظل الاضطرابات المدنية في مدغشقر، ألغت شركة طيران الإمارات، ومقرها دبي، رحلاتها إلى العاصمة أنتاناناريفو في 26 سبتمبر/أيلول.

  • الرحلة EK707 من دبي إلى أنتاناناريفو

  • الرحلة EK708 من أنتاناناريفو إلى دبي

ولن يُسمح أيضًا للعملاء الذين يتصلون عبر دبي بوجهتهم النهائية أنتاناناريفو بالسفر إلى نقطة انطلاقهم حتى إشعار آخر، وفقًا لطيران الإمارات.

وأضافت الشركة أنه سيتم إعادة حجز رحلات المتأثرين بإلغاء الرحلات من دبي إلى أنتاناناريفو. في هذه الأثناء، على الراغبين في السفر من أنتاناناريفو إلى دبي التواصل مع وكالة سفرهم لإعادة الحجز.

صرحت شركة الطيران بأنها "تواصل مراقبة الوضع عن كثب". يوم الخميس، هزت احتجاجاتٌ العاصمة بسبب انقطاعات الكهرباء المتكررة ونقص المياه، مما أدى إلى فرض حظر تجول من الغسق إلى الفجر.

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين، معظمهم من الشباب، في أنتاناناريفو، الذين كانوا يسيرون ويرفعون لافتات، وفقًا لشاهد من رويترز. وفي خضم الاحتجاجات، نُهب مركز تسوق كبير في العاصمة ثم أُحرق، كما نُهبت منازل نائبين وخُربت، وفقًا لشاهد رويترز.

(مع مدخلات من رويترز)

