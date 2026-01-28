طيران الإمارات تغيّر وجهة رحلتها لإدنبرة بعد "طوارئ جوية

اضطرت رحلة طيران الإمارات المتجهة من دبي إلى نيوكاسل إلى إعلان حالة طوارئ في الجو في 27 يناير، وتم تحويل مسارها للهبوط في مطار إدنبرة.

مع اقتراب الرحلة EK35 من شمال إنجلترا، واجهت "ظروفًا جوية" قاسية جلبتها عاصفة تشاندرا، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والضباب والرياح المتقاطعة التي تصل سرعتها إلى 60 ميلاً في الساعة. جعلت هذه الظروف الجوية القاسية الهبوط النهائي صعبًا، حيث عمل الطيارون على تثبيت الطائرة.

“تؤكد طيران الإمارات أن الظروف الجوية السيئة في 27 يناير أدت إلى تحويل مسار الرحلة EK035 من دبي إلى نيوكاسل، والتي تم إعادة توجيهها إلى إدنبرة،” حسبما صرحت الشركة لـ الخليج تايمز. غادرت الرحلة دبي الساعة 13:53 بالتوقيت المحلي، وبدلاً من الوصول إلى نيوكاسل في موعدها المحدد الساعة 11:20 صباحًا، هبطت الرحلة EK035 بسلام في مطار إدنبرة.