طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى مدغشقر بسبب الاضطرابات﻿

وأعلنت وحدة في الجيش متمردة يوم الأحد أنها تتولى السيطرة على جميع القوات العسكرية في مدغشقر، فيما أكد الرئيس أندري راجولينا أن هناك "محاولة للاستيلاء على السلطة بشكل غير قانوني" جارية.