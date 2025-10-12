طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى مدغشقر بسبب الاضطرابات﻿

قررت طيران الإمارات إلغاء رحلاتها إلى العاصمة أنتاناناريفو في مدغشقر حتى إشعار آخر، وفق ما أعلنته الشركة في تحديث للسفر على موقعها يوم الأحد.
وجاء القرار في ظل "تجدّد الاضطرابات المدنية في أنتاناناريفو"، موضحة أن الرحلات المُلغاة هي EK 707/708، التي تربط بين دبي وأنتاناناريفو عبر سيشل.
وقالت الشركة: "يجب على العملاء المتأثرين بإلغاء الرحلات من وإلى أنتاناناريفو الاتصال بوكالة السفر الخاصة بهم لإعادة الحجز. وفي حال الحجز مباشرة مع طيران الإمارات، يُرجى التواصل معنا."
واعتذرت الشركة للمسافرين عن الإزعاج، مؤكدة أنها تواصل متابعة الوضع عن كثب.
كما أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية تعليق رحلاتها إلى مدغشقر حتى يوم الثلاثاء نتيجة احتمالية حدوث تمرد عسكري في الدولة الإفريقية.
وأعلنت وحدة في الجيش متمردة يوم الأحد أنها تتولى السيطرة على جميع القوات العسكرية في مدغشقر، فيما أكد الرئيس أندري راجولينا أن هناك "محاولة للاستيلاء على السلطة بشكل غير قانوني" جارية.