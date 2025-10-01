طيران الإمارات تضيف 48 رحلة أسبوعية إلى "هيثرو"

أعلنت شركة طيران الإمارات، ومقرها دبي، عن إضافة ست رحلات أسبوعية إلى جدول رحلاتها إلى مطار لندن هيثرو، اعتباراً من 26 أكتوبر 2025.
ويأتي جدول الموسم الشتوي في أعقاب النمو والطلب القياسيين، مما يوفر المزيد من الراحة وخيارات وقت المغادرة للمسافرين من وإلى مطار لندن هيثرو، كما أنه مناسب في الوقت المناسب لخدمة ذروة السفر في نهاية العام.
تُسيّر طيران الإمارات ست رحلات يوميًا من وإلى مطار لندن هيثرو، وتُشغل جميعها على متن طائرتها الرائدة إيرباص A380. وستُشغل الرحلات الإضافية جميع أيام الأسبوع باستثناء أيام الجمعة خلال فصل الشتاء على متن طائرة بوينج 777-300ER، التي تُوفّر أكثر من 350 مقعدًا في كل اتجاه، مُوزّعة على ثلاث درجات: الأولى، ورجال الأعمال، والسياحية.
توفر المغادرة الليلية من مطار لندن هيثرو إلى دبي اتصالات مريحة إلى وجهات مثل ديربان، وفوكيت، وكوالالمبور، وهونج كونج، وبكين، وشنتشن، وقوانغتشو، وجاكرتا.
توفر الرحلات الجوية إلى مطار لندن هيثرو اتصالاً في الوقت المناسب للمسافرين القادمين من مدن في غرب آسيا مثل أحمد آباد ولاهور وجزر المالديف وحيدر أباد وتشيناي وبكين وشنغهاي في البر الرئيسي الصيني بالإضافة إلى العديد من النقاط في الشرق الأوسط بما في ذلك البحرين والدمام والرياض.
EK41 (دبي إلى لندن هيثرو):
الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، السبت، الأحد: المغادرة الساعة 1.40 مساءً، الوصول الساعة 5.40 مساءً
الخميس: المغادرة الساعة 12:55 ظهرًا، الوصول الساعة 4:55 مساءً
EK42 (من لندن هيثرو إلى دبي):
الاثنين، الأربعاء، الأحد: المغادرة الساعة 10:35 مساءً، الوصول الساعة 9:35 صباحًا في اليوم التالي
الثلاثاء والسبت: المغادرة الساعة 9.20 مساءً، والوصول الساعة 8.20 صباحًا في اليوم التالي
الخميس: المغادرة الساعة 9.20 مساءً، الوصول الساعة 8.20 صباحًا في اليوم التالي
جميع التوقيتات محلية بالنسبة لمدينة المغادرة / الوصول.
مع تعزيز رحلات طيران الإمارات إلى مطاري لندن هيثرو ولندن جاتويك، سيرتفع إجمالي عدد رحلات الشركة الأسبوعية إلى 90 رحلة بحلول مطلع العام المقبل. وكانت طيران الإمارات قد أعلنت الشهر الماضي عن رحلة يومية رابعة إلى لندن جاتويك، ابتداءً من 8 فبراير 2026، باستخدام أحدث طائراتها، إيرباص A350.
وبحلول فبراير/شباط 2026، ستقدم طيران الإمارات خدماتها إلى المملكة المتحدة بـ146 رحلة أسبوعية عبر مطاراتها الثلاثة في لندن، لندن هيثرو، وجاتويك، وستانستيد، بالإضافة إلى بواباتها الإقليمية مانشستر، وبرمنغهام، ونيوكاسل، وجلاسكو، وإدنبرة.