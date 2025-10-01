طيران الإمارات تضيف 48 رحلة أسبوعية إلى "هيثرو"

تُسيّر طيران الإمارات ست رحلات يوميًا من وإلى مطار لندن هيثرو، وتُشغل جميعها على متن طائرتها الرائدة إيرباص A380. وستُشغل الرحلات الإضافية جميع أيام الأسبوع باستثناء أيام الجمعة خلال فصل الشتاء على متن طائرة بوينج 777-300ER، التي تُوفّر أكثر من 350 مقعدًا في كل اتجاه، مُوزّعة على ثلاث درجات: الأولى، ورجال الأعمال، والسياحية.