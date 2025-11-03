طيران الإمارات تضيف ست رحلات أسبوعياً بين دبي والقاهرة اعتباراً من ديسمبر

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الاثنين، أنها ستضيف ست رحلات أسبوعياً على خط دبي–القاهرة ابتداءً من الأول من ديسمبر 2025، تلبيةً للطلب المتزايد خلال موسم الشتاء.
وابتداءً من الأول من فبراير 2026، سترتفع وتيرة التشغيل إلى رحلة يومية إضافية بمواعيد معدّلة تتكامل مع الجدول الحالي الذي يشمل أربع رحلات يومياً، وفقاً لبيان أصدرته طيران الإمارات، أكبر ناقلة دولية في العالم.
سيتم تشغيل الرحلات بطائرة Boeing 777، وقد تم تصميم الجدول الزمني لها بما يتناسب مع الرحلات المتصلة إلى وجهات رئيسية في آسيا تشمل هونغ كونغ وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند.
خلال الفترة من 1 ديسمبر 2025 إلى 31 يناير 2026، ستغادر الرحلة EK 929 من مطار دبي في الساعة 10:45 صباحاً لتصل إلى القاهرة في الساعة 1:00 ظهراً، على أن تغادر الرحلة العائدة EK 930 من مطار القاهرة في الساعة 2:40 ظهراً لتصل إلى دبي في الساعة 7:55 مساءً، وتُشغَّل هذه الرحلات يومياً باستثناء يوم الخميس.
اعتباراً من 1 فبراير، ستغادر الرحلة اليومية EK 929 من مطار دبي في الساعة 4:00 فجراً لتصل إلى القاهرة في الساعة 6:15 صباحاً، بينما تغادر الرحلة EK 930 من مطار القاهرة في الساعة 8:00 صباحاً لتصل إلى دبي في الساعة 1:15 ظهراً.
ومع بدء تشغيل الخدمة اليومية الخامسة، ستصبح القاهرة المدينة الأكثر خدمة في شبكة وجهات الناقلة داخل القارة الإفريقية.
وقال عدنان كاظم، نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات: "قبيل احتفالنا بالذكرى الأربعين لانطلاق عملياتنا إلى القاهرة، يمثل الجدول الجديد المعزز دليلاً على التزامنا المستمر تجاه المنطقة".
وقد رسخت طيران الإمارات مكانتها كشريك استراتيجي طويل الأمد لقطاعي الطيران والسياحة والتجارة في مصر منذ أول رحلة لها إلى القاهرة في عام 1986.