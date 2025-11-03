طيران الإمارات تضيف ست رحلات أسبوعياً بين دبي والقاهرة اعتباراً من ديسمبر

خلال الفترة من 1 ديسمبر 2025 إلى 31 يناير 2026، ستغادر الرحلة EK 929﻿ من مطار دبي في الساعة 10:45 صباحاً لتصل إلى القاهرة في الساعة 1:00 ظهراً، على أن تغادر الرحلة العائدة EK 930﻿ من مطار القاهرة في الساعة 2:40 ظهراً لتصل إلى دبي في الساعة 7:55 مساءً، وتُشغَّل هذه الرحلات يومياً باستثناء يوم الخميس.